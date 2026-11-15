به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن روشنی اظهار کرد: مأموران انتظامی بندرترکمن در راستای اجرای طرح‌های مستمر مقابله با افراد تحت تعقیب و محکومان متواری، اقدامات هدفمندی را برای شناسایی و دستگیری این افراد در سطح شهرستان به اجرا گذاشته‌اند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۱۸ نفر از متهمان و محکومان متواری در ارتباط با جرایم مختلف شناسایی و دستگیر شدند و پس از تکمیل مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

جانشین انتظامی بندرترکمن با تأکید بر تداوم برخورد با افراد فراری و تحت تعقیب قضایی گفت: پلیس به‌عنوان ضابط قضایی، با جدیت در مسیر دستگیری مجرمان و اجرای احکام قضایی اقدام می‌کند.

روشنی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، مقابله با جرایم و افزایش احساس امنیت و رضایتمندی شهروندان به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس شهرستان قرار دارد.