مهدی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس در آبدانان اظهار کرد: این حادثه بسیار دردناک و غم‌انگیز بود و نیروهای امدادی اورژانس از نخستین لحظات در محل حاضر شدند و اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند.

وی افزود: در چنین حوادثی، همکاری مردم با نیروهای امدادی بسیار مهم است و باید اجازه دهند تیم‌های امدادی کار خود را به درستی انجام دهند تا نظم عملیاتی حفظ شود و خدمات‌رسانی با اختلال روبه‌رو نشود.

شعبانی با تأکید بر ضرورت آموزش همگانی تصریح کرد: آموزش امداد و نجات باید از مهدکودک، دبستان، دبیرستان و دانشگاه به عنوان یک درس عمومی ارائه شود تا همه مردم بدانند در مواقع حادثه چه باید بکنند و اگر اقدام نادرست انجام دهند، ممکن است وضعیت مصدوم وخیم‌تر شود.

وی خاطرنشان کرد: اورژانس استان آمادگی کامل دارد و در راستای رسالت خود، برنامه‌های آموزشی را در مدارس آغاز کرده است و با جدیت ادامه خواهد داد تا سطح آگاهی عمومی در زمینه امداد و نجات ارتقا یابد.

مدیر اورژانس جاده‌ای ایلام در پایان گفت: از همه همکاران اورژانس، هلال احمر و کادر درمان که در این حادثه تلاش کردند، صمیمانه تقدیر می‌کنم و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل و برای خانواده‌های داغدار آرزوی صبر دارم.