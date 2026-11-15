به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در رامسر با اشاره به اهمیت اجرای سرشماری نفوس و مسکن اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که در خروجی‌های این سرشماری برای استان مازندران دنبال می‌کنیم، شناسایی جمعیت شناوری است که این استان میزبان آن‌هاست و برای برنامه‌ریزی در زمینه تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز این جمعیت به اطلاعات دقیق نیاز داریم.

وی افزود: مازندران به دلیل شرایط خاص خود پذیرای جمعیت شناور قابل توجهی است و لازم است با استفاده از داده‌های آماری و همکاری فرمانداران، نیازهای زیرساختی متناسب با این جمعیت شناسایی شود تا بتوانیم برای تأمین امکانات مورد نیاز برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با اشاره به تأثیر نتایج سرشماری در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای تصریح کرد: امیدواریم با بهره‌گیری از اطلاعات جمع‌آوری‌شده، زمینه بهبود سطح برخورداری مردم شهرستان‌ها و استان از امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس واقعیت‌های جمعیتی و نیازهای هر منطقه صورت گیرد.

پیشرفت بیش از ۸۵ درصدی سرشماری در مازندران

کریم‌پور در بخش دیگری از سخنان خود از پیشرفت بیش از ۸۵ درصدی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در مازندران خبر داد و گفت: خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی در سطح شهرستان‌ها برای اجرای این طرح انجام شده و روند جمع‌آوری اطلاعات با همکاری مطلوب دستگاه‌های اجرایی و مردم در حال پیشرفت است.

وی با قدردانی از همکاری مجموعه مدیریتی و شهروندان شهرستان رامسر افزود: فرمانداری‌ها، بخشداران، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی در کنار مردم نقش مؤثری در پیشبرد این طرح دارند و همکاری شهروندان در ارائه اطلاعات مورد نیاز، روند اجرای سرشماری را تسهیل کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با بیان اینکه عملیات سرشماری در استان با سرعت مناسبی دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: تا امروز میزان پیشرفت کار در مازندران از ۸۵ درصد عبور کرده است و با هماهنگی همکاران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و همکاری خوب مردم امیدواریم طی چند روز آینده پوشش کامل سرشماری محقق و عملیات اجرایی آن در استان به پایان برسد.

اطلاعات سرشماری برای یارانه و مالیات استفاده نمی‌شود

کریم‌پور با تأکید بر ضرورت جلب اعتماد عمومی و اطمینان‌بخشی به شهروندان درباره نحوه استفاده از اطلاعات سرشماری اظهار کرد: بر اساس قانون مرکز آمار ایران، تمامی داده‌هایی که در جریان این سرشماری جمع‌آوری می‌شود، صرفاً برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در مسیر رشد و توسعه استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی افزود: اطلاعات سرشماری برای موضوعاتی مانند کالابرگ، یارانه و مالیات مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و هدف از جمع‌آوری این داده‌ها، شناخت دقیق‌تر شرایط جمعیتی و فراهم کردن بستر مناسب برای برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران تأکید کرد: مردم با اطمینان خاطر در این طرح مشارکت کنند؛ چراکه اطلاعات به‌دست‌آمده قرار است به برنامه‌ریزان کمک کند تا ظرفیت‌ها و نیازهای مناطق مختلف استان را بهتر شناسایی کنند و برای ارتقای سطح خدمات و امکانات عمومی تصمیمات دقیق‌تری بگیرند.

کریم‌پور در ادامه با اشاره به ارتباط اطلاعات آماری با نظام برنامه‌ریزی و تخصیص منابع اظهار کرد: یکی از انتظارات مهم از ارکان نظام حکمرانی استان، برنامه‌ریزی صحیح و هدفمند در توزیع اعتبارات است و داده‌های حاصل از سرشماری می‌تواند یکی از ابزارهای مهم برای شناسایی نیازها، تعیین اولویت‌ها و هدایت منابع به سمت طرح‌های ضروری باشد.

وی افزود: فرمانداران با همراهی مدیریت ارشد استان و استاندار مازندران تلاش می‌کنند اعتبارات و منابع موجود به شکلی هدفمند در مسیر ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز شهرستان‌ها و توسعه متوازن استان هزینه شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان رامسر خاطرنشان کرد: شناسایی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های شهرستانی و استانی به‌خوبی در حال انجام است و تلاش می‌شود با تأمین منابع مورد نیاز، کمبودهای موجود در حوزه زیرساخت‌ها برطرف شود.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی توسعه‌ای زمانی اثربخش خواهد بود که بر پایه اطلاعات واقعی از جمعیت، نیازها و ظرفیت‌های مناطق انجام شود؛ از این رو نتایج سرشماری می‌تواند در شناخت دقیق‌تر شرایط شهرستان‌ها و تصمیم‌گیری درباره نحوه توزیع امکانات و اعتبارات نقش مهمی داشته باشد.