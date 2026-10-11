به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور ملکشاه ظهر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی معاونان آمار، نقشه و اطلاعات مکانی استان‌های کشور با محوریت سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵، اظهار کرد: اجرای این طرح ملی، گامی مهم در حرکت نظام حکمرانی کشور به سمت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده است و می‌تواند با فراهم کردن اطلاعات دقیق‌تر، زمینه شناسایی بهتر مسائل و تدوین برنامه‌های متناسب با واقعیت‌های جمعیتی را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای اجرای این سرشماری افزود: اطلاعات حاصل از این طرح باید به‌عنوان پشتوانه‌ای برای سیاست‌گذاری، اولویت‌بندی نیازها و برنامه‌ریزی اثربخش در سطح استان‌ها و کشور مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، جمعیت شناور را از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار بر برنامه‌ریزی توسعه‌ای این استان برشمرد و گفت: ویژگی‌های گردشگرپذیری مازندران موجب می‌شود شمار افرادی که در مقاطع مختلف از خدمات و زیرساخت‌های استان استفاده می‌کنند، به‌مراتب بیشتر از جمعیت ساکن باشد؛ ازاین‌رو، توجه به این موضوع در طراحی و توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی ضرورت دارد.

کریم‌پور ملکشاه با اشاره به جمعیت حدود سه میلیون و ۴۲۰ هزار نفری مازندران بر اساس برآوردهای جمعیتی مطرح‌شده، خاطرنشان کرد: استان در دوره‌های اوج سفر، پذیرای جمعیتی معادل دو تا سه برابر جمعیت ساکن خود است؛ شرایطی که فشار مضاعفی بر زیرساخت‌ها و خدمات عمومی وارد می‌کند و ضرورت برنامه‌ریزی بر مبنای نیازهای واقعی را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: میزبانی از مسافران و گردشگران سراسر کشور از ظرفیت‌های ارزشمند مازندران است، اما مدیریت پیامدهای این حضور گسترده، نیازمند شناخت دقیق‌تر الگوهای جمعیتی و پیش‌بینی امکانات متناسب با میزان استفاده از خدمات در زمان‌های مختلف سال است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران همچنین استفاده از داده‌های ثبتی را یکی از ظرفیت‌های مهم برای به‌روزرسانی اطلاعات جمعیتی عنوان کرد و گفت: سرشماری ثبتی‌مبنا با اتکا به زیرساخت‌های اطلاعاتی و داده‌های موجود، امکان تولید اطلاعات به‌روزتر را با هزینه کمتر و بدون نیاز به مراجعه گسترده به خانوارها فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: ارتقای کیفیت داده‌های جمعیتی می‌تواند به توزیع متوازن‌تر امکانات، توسعه هدفمند زیرساخت‌ها و افزایش کارآمدی خدمات عمومی منجر شود؛ موضوعی که در نهایت باید آثار خود را در بهبود کیفیت زندگی شهروندان و تسریع روند توسعه مازندران نشان دهد.

کریم‌پور ملکشاه در پایان ابراز امیدواری کرد اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵، زمینه شناخت دقیق‌تر وضعیت جمعیتی استان و اتخاذ تصمیم‌های مبتنی بر شواهد را فراهم کند و به مدیریت بهتر نیازهای جمعیت ساکن و شناور مازندران بینجامد.