به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری در جلسه هماهنگی مدیران اجرایی سرشماری استان قزوین، آمار دقیق را زیربنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دانست و اظهار کرد: تصمیم‌گیری برای آینده استان بدون شناخت دقیق از وضعیت جمعیت و نیازهای مردم امکان‌پذیر نیست و سرشماری عمومی باید به فرصتی برای ارتقای کیفیت برنامه‌ریزی و خدمات‌رسانی تبدیل شود.

وی با اشاره به نیاز استان به اطلاعات معتبر برای توسعه زیرساخت‌های عمومی افزود: برنامه‌ریزی در حوزه‌های آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و سایر خدمات عمومی به داده‌های دقیق و قابل اتکا نیاز دارد و هرچه شناخت از وضعیت جمعیتی استان کامل‌تر باشد، امکان برنامه‌ریزی هدفمند و توزیع عادلانه منابع نیز افزایش می‌یابد.

سرشماری، مبنای شناسایی نیازهای شهرستان‌ها و روستاها

استاندار قزوین با اشاره به تفاوت نیازهای جمعیتی در شهرستان‌ها، شهرها و روستاهای استان تصریح کرد: آمار دقیق به شناسایی بهتر ظرفیت‌ها و کمبودهای هر منطقه کمک می‌کند و زمینه تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای متناسب با واقعیت‌های موجود را فراهم می‌سازد.

نوذری با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی گفت: اجرای سرشماری مسئولیتی مشترک است و فرمانداران باید با محوریت مدیریت شهرستان‌ها، زمینه همکاری دستگاه‌ها و تأمین امکانات مورد نیاز را فراهم کنند تا این طرح با دقت لازم و بدون وقفه اجرا شود.

وی جلب اعتماد و مشارکت مردم را از الزامات اجرای موفق سرشماری دانست و افزود: شهروندان باید بدانند اطلاعات ارائه‌شده از سوی آنان، مبنایی برای شناخت بهتر نیازهای جامعه و برنامه‌ریزی آینده است.

استاندار قزوین همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف و تبیین اهمیت سرشماری تأکید کرد و خواستار توجه دستگاه‌های مسئول به آگاه‌سازی مردم درباره نقش این طرح در تصمیم‌گیری‌های آینده و بهبود خدمات عمومی شد.