به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمداسحاق پاروکار شامگاه یکشنبه در اجتماع شبانه این شهرستان با با یادآوری بخشی از خطبه فدکیه اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید اخبار خیر، امیدوارکننده و امیدبخش را در جامعه گسترش دهیم و اجازه ندهیم واژه‌ها و پیامهای منفی، فضای عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران با اشاره به حضور گسترده اقشار مختلف مردم در ۲۶۰ شب اجتماعات مردمی افزود: زنان و مردان، بازاریان، کسبه، کارمندان و دیگر گروه‌های اجتماعی همگی در این اجتماعات حضور پیدا کرده‌اند و این مشارکت مستمر، بیانگر تعلق خاطر مردم به کشور و همراهی آنان با انقلاب اسلامی است.

پاروکار با بیان اینکه اکثریت قاطع مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی همراه هستند، تصریح کرد: ما مردم نجیب و وفاداری داریم که در بزنگاه‌ها پای کار کشورشان ایستاده‌اند و حضور مردم در میدان، نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند اجتماعی برای عبور از مسائل و مشکلات است.

وی با تأکید بر ضرورت همدلی بین مردم و مسئولان خاطرنشان کرد: مجلس، قوه قضائیه و دولت باید در کنار مردم و برای حل مسائل کشور تلاش کنند و مردم نیز با حضور و همراهی خود نشان داده‌اند که پای کار ایران هستند بنابراین باید از ادبیات منفی، سخنان ناامیدکننده و مواضعی که زمینه‌ساز اختلاف و دو دستگی در جامعه می‌شود، فاصله گرفت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران ادامه داد: مردم باید با گفتگوی صحیح و تبیین واقعیتها توجیه شوند بسیاری از مسائل را می‌توان با تعامل، گفتگو و بیان درست حل‌ و فصل کرد و نباید با واژه‌های نادرست یا مواضع نسنجیده، زمینه سوءتفاهم و اختلاف را فراهم کرد.

پاروکار با اشاره به پیشرفتها و دستاوردهای کشور اظهار کرد: ایران در عرصه‌های مختلف به موفقیتها و پیشرفتهای قابل توجهی دست یافته و باید این ظرفیتها و دستاوردها به‌ درستی تبیین شود تا زمینه تقویت اعتماد و امید در جامعه فراهم آید.

وی با تأکید بر ضرورت دقت در گفتار و موضع‌گیری‌ها گفت: همه ما در قبال حفظ اتحاد و انسجام ملی مسئولیت داریم و نباید از واژگان و تعابیری استفاده کنیم که موجب تفرقه در جامعه شود و امروز وظیفه همگانی ما صیانت از وحدت، تقویت امید و حفظ همبستگی مردم در مسیر پیشرفت کشور است و به دیگران نیز اجازه نمی‌دهیم تا وحدت ملت ایران را خدشه‌دار کنند.