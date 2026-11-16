به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد یعقوبی، در جمع خبرنگاران با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در دوره ششم اظهار داشت: تکمیل و احیای پروژه های نیمه تمام یکی از محورهای اصلی تحول عمرانی شهر پیشوا است و در این دوره با اولویت بندی پروژه ها تسریع در روند اجرا و بهره برداری از آنها در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: مدیریت شهری با توجه به امکانات ظرفیت ها و بودجه موجود تلاش میکند پروژه های عمرانی را با حداکثر سرعت و در کمترین زمان ممکن تکمیل کند تا شهروندان هرچه زودتر از نتایج اجرای این طرح ها بهره مند شوند.