به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ساعاتی پیش دو فروند نفتکش که با هدایت مستقیم افسران امریکایی و حمایت جنگنده های ارتش متجاوز و غارتگر آمریکا تلاش کردند از مسیر غیر قانونی جنوبی عبور کنند با اصابت به مین دریایی با چندین انفجار بسیار شدید آسمان تنگه هرمز را برای ساعتها روشن کردند.

این دو نفتکش متخلف با فاصله کمی از دو نفتکش قبلی منفجر شدند و از روز گذشته تا کنون این ششمین نفتکشی است که در تنگه هرمز در آتش می سوزد و غرق می شود. آلودگی حاصل از انفجار این نفتکش ها سراسر سواحل و آبهای تنگه هرمز را فرا گرفته است .

نیروی دریایی سپاه بیان کرد: اقدامات تنبیهی ما پاسخی به محاصره غیر قانونی ارتش غارتگر امریکایی و نقض مقررات ایرانی تنگه هرمز است و با نفتکشهای متخلف به شدت برخورد می گردد.به مالکان شرکت های نفتی اخطار میدهیم مسیر جنوبی- آمریکایی ایجاد شده در تنگه هرمز با دیواره های آتشین مین گذاری شده ، اعتماد به دروغ مقامات نظامی امریکا و همکاری با آنها شما را طعمه آتش خواهد کرد.