به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نصیری برازنده، مدیرکل راه‌آهن هرمزگان، از اجرای پروژه بازسازی و نوسازی خط ایستگاه انشعاب به ایستگاه مانوری بندرعباس خبر داد و گفت: این پروژه به طول ۱۱ کیلومتر، از بهمن‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و ۴ کیلومتر آن در شهریور ۱۴۰۵ به پایان رسیده است و پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری کل پروژه به اتمام برسد.

وی با اشاره به اهداف پروژه افزود: افزایش ایمنی، افزایش سیر قطارهای باری در مسیر و بهره‌برداری بهینه از زیرساخت و ناوگان از مهم‌ترین اهداف این طرح است.

مدیرکل راه‌آهن هرمزگان درباره حجم عملیات اجرایی گفت: در این پروژه تاکنون ۶۶۰۰ قطعه تراورس تعویض شده، ۳۳۰ درز جوش اجرا شده و ۱۵۴ واگن بالاست در مسیر تخلیه و پخش شده است.

نصیری برازنده با بیان اینکه این طرح از محل اعتبارات طرح های عمرانی اجرا می‌شود، افزود: اعتبار پروژه بالغ بر ۵۷۰ میلیارد تومان است. که تاکنون بالغ بر ۲۱۰ میلیاردتومان آن هزینه شده است.

وی تأکید کرد: خط ایستگاه انشعاب به ایستگاه مانوری بندرعباس در جابه‌جایی بار و اتصال به ایستگاه‌های مانوری و بندری اهمیت دارد. نوسازی آن به روان‌تر شدن حمل‌ونقل ریلی بار در جنوب کشور کمک می‌کند.

مدیرکل راه‌آهن هرمزگان در پایان گفت: راه‌آهن هرمزگان با اجرای پروژه‌های بازسازی و نوسازی خطوط، برای ارتقای ایمنی و بهبود خدمات حمل‌ونقل ریلی تلاش می‌کند.