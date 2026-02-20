به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نصیری برازنده، مدیرکل راهآهن هرمزگان اظهار کرد: فاز نخست نصب سوزنهای بتنی سنگین در محور بافق–بندرعباس آغاز شده است و نخستین سوزنها در ایستگاه اضطراری ۶ با موفقیت نصب و راهاندازی شدهاند.
او با اشاره به اهمیت این محور در اتصال مناطق مرکزی کشور به بنادر جنوبی افزود: سوزنهای جدید از نوع سنگین با استاندارد ریل R۶۰ و تراورس بتنی با شعاع ۳۰۰ متر هستند و جایگزین سوزنهای چوبی و سبک پیشین میشوند.
به گفته نصیری برازنده، استفاده از این سوزنها تأثیر قابل توجهی در افزایش سرعت عبور قطارها، پایداری سازهای خط، صرفهجویی در هزینههای تعمیر و نگهداری و افزایش عمر تجهیزات دارد.
وی توضیح داد: با اجرای این طرح، سرعت عبور قطار از ۳۰ کیلومتر به ۹۰ کیلومتر در ساعت افزایش یافته که این تحول بزرگی در ارتقای بهرهوری خطوط ریلی محسوب میشود.
مدیرکل راهآهن هرمزگان با تأکید بر اینکه اجرای پروژه در قالب قرارداد نگهداری شبکه ریلی و بدون تحمیل بار مالی جدید به سازمان انجام میشود، تصریح کرد: با تداوم تأمین منابع و برنامهریزی برای تکمیل نصب سوزنهای باقیمانده، نوسازی کامل محور راهبردی بافق–بندرعباس بهزودی محقق خواهد شد.
او افزود: این طرح در کنار برنامههای توسعهای دیگر راهآهن جمهوری اسلامی ایران، گامی مؤثر در جهت بهبود ایمنی، افزایش ظرفیت ترانزیت کالا و تحقق اهداف توسعه حملونقل ریلی ملی به شمار میرود.
