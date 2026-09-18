۱۵ هزار تراورس فرسوده در محور ریلی بافق ـ بندرعباس تعویض شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نصیری برازنده با اشاره به اجرای عملیات نوسازی خط ریلی در محور بافق ـ بندرعباس، اظهار کرد: در محدوده بلاک اضطراری ۲۵ به سمت ایستگاه جنتآباد، عملیات جایگزینی تراورسهای بتنی فرسوده با تراورسهای بتنی نوع B70 دارای پوشش ضد کلر در حال انجام است.
وی افزود: تاکنون ۱۵ هزار تراورس جدید در این محدوده نصب و جایگزین تراورسهای فرسوده و آسیب دیده شده است.
مدیرکل راهآهن هرمزگان با اشاره به شرایط اقلیمی این بخش از محور ریلی، بیان کرد: بلاک اضطراری ۲۵ تا جنتآباد از مناطق ماسهخیز راهآهن هرمزگان محسوب میشود و وجود بسترهای شورهزار در این محدوده موجب فرسودگی سریعتر تراورسها نسبت به سایر نقاط خط شده است.
نصیری برازنده افزایش ضریب ایمنی خط ریلی و کاهش خطرات ناشی از فرسودگی تراورسها را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: بهبود کیفیت بستر ریل میتواند زمینه ارتقای سرعت مجاز قطارها در این محور را فراهم کند.
وی ادامه داد: استفاده از تراورسهای مقاوم در برابر خوردگی ناشی از املاح موجود در شورهزارها از دیگر اهداف این عملیات است و میتواند به افزایش طول عمر خط ریلی در این محدوده کمک کند.
مدیرکل راهآهن هرمزگان با بیان اینکه تراورسهای جدید از نوع B70 و مجهز به پوشش ویژه ضد کلر هستند، تصریح کرد: این نوع تراورسها مقاومت بیشتری در برابر شرایط خورنده مناطق شورهزار و ماسهخیز دارند و استفاده از آنها میتواند دوام تجهیزات خط را افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد: عملیات تعویض تراورسهای فرسوده در این محدوده با جدیت ادامه دارد و نوسازی بخشهای آسیب دیده دیگر این محور نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
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