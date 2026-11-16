به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح دوشنبه با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان در روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: امروز جوی آرام در استان حاکم خواهد بود و آسمان مناطق مختلف صاف و گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با وجود آرام بودن شرایط جوی در سطح استان، خلیج فارس همچنان تحت تأثیر وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی مواج خواهد بود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با اشاره به شرایط دریایی استان بیان کرد: محدوده دریای عمان و تنگه هرمز برای ترددهای دریایی مساعد است، اما خلیج فارس، مناطق فراساحل غربی استان و نواحی جنوبی و غربی جزایر کیش و لاوان به دلیل وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی، مواج پیش‌بینی می‌شود.

حمزه‌نژاد با توصیه به فعالان دریایی برای رعایت نکات ایمنی و اتخاذ تمهیدات لازم تصریح کرد: شناورهای تجاری از تردد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و همچنین نواحی جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: تا پایان هفته جاری تداوم هوای سرد در مناطق شمالی و مرتفع هرمزگان، به‌ویژه شهرستان حاجی‌آباد، مورد انتظار است.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان در پایان بر ضرورت اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای حفاظت از محصولات کشاورزی و زراعی در برابر تداوم هوای سرد تأکید کرد.