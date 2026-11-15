به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان، از مواج شدن خلیج فارس به دنبال وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی خبر داد و نسبت به تردد کشتی‌های تجاری در این محدوده هشدار داد.

وی با تشریح پیش‌بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان برای روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: امروز شرایط جوی در سطح استان آرام و آسمان صاف پیش‌بینی می‌شود، اما از نظر دریایی خلیج فارس تحت تأثیر وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی مواج خواهد بود.

حمزه‌نژاد افزود: دریای عمان و تنگه هرمز نیز کمی مواج خواهند بود و مناطق فراساحلی غرب استان و نواحی جنوبی و غربی جزایر کیش و لاوان با وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی و مواج شدن دریا همراه خواهند شد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با توصیه به رعایت نکات ایمنی و اتخاذ تمهیدات لازم در مناطق دریایی استان، تصریح کرد: کشتی‌های تجاری از تردد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و همچنین نواحی جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: ناپایداری دریایی در خلیج فارس روز دوشنبه نیز با شدت کمتر ادامه خواهد داشت.

حمزه‌نژاد در ادامه با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: از نظر دمایی، تا پایان هفته جاری تداوم هوای سرد در مناطق شمالی و مرتفع هرمزگان، به‌ویژه شهرستان حاجی‌آباد، پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان بر ضرورت اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای محافظت از محصولات کشاورزی و زراعی در برابر سرما تأکید کرد.