به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان صبح شنبه از مواج شدن خلیج فارس و دریای عمان در پی وزش بادهای نسبتاً شدید شمال‌غربی تا جنوب‌غربی خبر داد و نسبت به تردد شناورهای سبک، صیادی و کشتی‌های تجاری در این شرایط هشدار داد.

وی با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان برای امروز شنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: امروز وزش بادهای نسبتاً شدید شمال‌غربی تا جنوب‌غربی، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، موجب مواج شدن خلیج فارس و دریای عمان خواهد شد.

حمزه‌نژاد افزود: بیشینه سرعت باد در خلیج فارس، به‌ویژه در فراساحل غربی و جنوب جزایر کیش و لاوان، به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به حدود ۱۸۰ سانتی‌متر خواهد رسید.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی دریایی تصریح کرد: توصیه می‌شود شناورهای سبک و صیادی از تردد در دریا خودداری کنند و تمهیدات و تدابیر لازم در بنادر غربی استان اتخاذ شود. همچنین کشتی‌های تجاری از تردد به مقاصد استان‌های بوشهر و خوزستان خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: شرایط مواج دریا و وزش بادهای نسبتاً شدید شمال‌غربی در خلیج فارس تا بعدازظهر روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه تداوم خواهد داشت.

حمزه‌نژاد در ادامه با اشاره به وضعیت جوی استان گفت: آسمان هرمزگان صاف پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

وی درباره وضعیت دمایی نیز بیان کرد: طی چند روز آینده نوسانات دمایی یک تا سه درجه‌ای در استان پیش‌بینی می‌شود.