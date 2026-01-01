  1. استانها
پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۱۱ دی‌ماه

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: ساعات صبح امروز حاکمیت غبار رقیق در پاره‌ای نقاط شرقی و مرکزی استان و تنگه هرمز پیش بینی می‌شود که با گذر زمان، شرایط کیفی هوا بهبود می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد افزود: در ساعات صبح استقرار غبار رقیق در محدوده تنگه هرمز و پاره‌ای نقاط شرقی و مرکزی استان پیش بینی می‌شود که به تدریج با وزش باد، کیفیت هوا بهبود می‌یابد.

وی گفت: شرایط دریا نیز با احتیاط شناورهای سبک، برای رفت و آمدهای دریایی مساعد پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: از فردا شرایط جوی آرام می‌شود و در ساعات بعدازظهر و شب، وزش باد شمال غربی بر روی جزایر شرقی خلیج فارس (کیش، لاوان، سیری، ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک و غرب قشم) مورد انتظار است و دریا کمی مواج می‌شود.

حمزه نژاد توصیه کرد رفت و آمد شناورهای سبک و صیادی در این مناطق با احتیاط صورت پذیرد.

وی گفت: از بعدازظهر شنبه ۱۳ دی تا اواخر وقت یکشنبه ۱۴ دی، خلیج فارس و غرب تنگه هرمز با وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی، مواج می‌شود و بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا نیز در این مناطق دریایی و نواحی غربی استان محتمل خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۵ و ۱۶ دی، افزایش سرعت بادهای شمال شرقی در نیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود و بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا نیز طی این مدت دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد گفت: به لحاظ دمایی ضمن ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات استان، اوایل هفته آینده در سایر نقاط استان، افزایش نسبی دمای کمینه پیش بینی می‌شود.

