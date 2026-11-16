به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل شامگاه یکشنبه در نشست با حضور حسن فرطوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، با اشاره به اختصاص دو سال از سوی یونسکو برای بزرگداشت علامه طباطبایی، این رویداد را فرصتی ارزشمند برای معرفی قرآن، عقلانیت اسلامی و اندیشه‌های اهل بیت(ع) در سطح بین‌المللی دانست.

وی با قدردانی از حضور حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران و میزبانی دانشگاه صنعتی تبریز، بر ضرورت همکاری مستمر مراکز علمی، دانشگاهی و حوزوی برای بهره‌گیری از این فرصت تأکید کرد.

اندیشه‌های غرب؛ از ادعای دموکراسی تا نادیده گرفتن جنایات تاریخی

امام جمعه تبریز با انتقاد از مبانی فکری حاکم بر برخی کشورهای غربی، اظهار کرد: حکومت‌های ظالم زمانی می‌توانند اقدامات خود را توجیه کنند که از پشتوانه فکری و فرهنگی برخوردار باشند؛ اندیشمندانی که سال‌ها پیش باورهای موردنظر را در جامعه نهادینه کرده‌اند و سیاستمداران نیز بر همان مبانی رفتار می‌کنند.

مطهری‌اصل با نقد ادعاهای غرب درباره دموکراسی و آزادی، گفت: در حالی که غرب خود را مهد آزادی و دموکراسی معرفی می‌کند، جنایات تاریخی در الجزایر و دیگر کشورها و رفتارهای امروز آن در قبال مردم غزه، پرسش‌های جدی درباره این ادعاها ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به تناقض میان شعارهای حقوق بشری و حمایت از رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: باید به جای قرار گرفتن در موضع دفاعی، مبانی حقیقی آزادی، دموکراسی و کرامت انسانی را از منظر اسلام و مکتب اهل بیت(ع) تبیین کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به موضوع حقوق زنان، خاطرنشان کرد: آموزه‌های اسلام و مکتب اهل بیت(ع) ظرفیت بالایی برای تبیین شخصیت انسانی و حقوق زنان دارند و غرب نیز باید درباره ظلم‌هایی که در این حوزه صورت گرفته، پاسخگو باشد.

ضرورت بازخوانی تاریخ اندیشه و معرفی متفکران مسلمان

مطهری‌اصل با انتقاد از نادیده گرفته شدن نقش اندیشمندان مسلمان در شکل‌گیری تمدن بشری، اظهار کرد: در روایت رایج غربی، تاریخ اندیشه گاه به گونه‌ای بازنمایی می‌شود که دستاوردهای تمدن‌های پیشین و نقش انبیا و دانشمندان مسلمان در آن کم‌رنگ است.

وی با اشاره به ظرفیت علمی و فرهنگی ایران، از نقش اندیشمندان مسلمان در توسعه علوم، از جمله ریاضیات، و جایگاه شعر فارسی در تبیین مفاهیم الهی و انسانی سخن گفت و بر ضرورت معرفی این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

امام جمعه تبریز با اشاره به تأثیر تبلیغات وهابیت بر برداشت برخی کشورهای همسایه از ایران، گفت: باید نشان دهیم مکتب اهل بیت(ع) مکتبی مشترک برای شیعه و اهل سنت است و شخصیت‌هایی مانند حضرت فاطمه زهرا(س) به همه مسلمانان تعلق دارند.

وی ترکیه، عربستان سعودی، عراق، جمهوری آذربایجان و روسیه را از جمله کشورهایی دانست که می‌توان اندیشمندان آنها را در برنامه‌های معرفی علامه طباطبایی همراه کرد و از این مسیر به تقویت وحدت اسلامی کمک گرفت.

علامه طباطبایی؛ اندیشمندی با محوریت قرآن

مطهری‌اصل در ادامه با اشاره به جایگاه علمی و معنوی علامه طباطبایی، اظهار کرد: علامه با قرآن زندگی می‌کرد و آثار او، به‌ویژه تفسیر المیزان، حاوی مباحث عمیق و تأمل‌برانگیزی در حوزه معارف اسلامی، حقوق زنان و فلسفه احکام است.

وی با اشاره به پیش‌بینی شهید مرتضی مطهری درباره معرفی گسترده‌تر اندیشه‌های علامه در آینده، افزود: بسیاری از مباحث المیزان همچنان ظرفیت پژوهش و تبیین برای نسل‌های آینده را دارد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی همچنین به دیدگاه علامه طباطبایی درباره ضرورت تشکیل حکومت اسلامی اشاره کرد و گفت: علامه از جمله اندیشمندانی بود که وجوب حکومت اسلامی و ولایت فقیه را از منظر کلامی و در آثار تفسیری خود تبیین کرده است.

وی با بیان اینکه علامه از اختلافات داخلی رنج می‌برد، تصریح کرد: ناامیدی او از اختلاف‌ها به معنای ناامیدی از اصل انقلاب نبود و استمرار انقلاب اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته، به حمایت مردم و جلوگیری از تبدیل اختلافات سیاسی به درگیری‌های عمیق و خشونت‌آمیز وابسته بوده است.

تبریز در اولویت میزبانی کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی

مطهری‌اصل با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی، از اعلام حمایت دفتر مقام معظم رهبری و آمادگی حوزه‌های علمیه برای بسیج ظرفیت‌های علمی و اجرایی خبر داد.

وی اظهار کرد: آیت‌الله قمی از دفتر مقام معظم رهبری حمایت کامل از این کنگره را اعلام کرده و آقای محمدیان نیز از به‌کارگیری ظرفیت‌های حوزه در این زمینه خبر داده است.

امام جمعه تبریز با تأکید بر ضرورت پیگیری برنامه‌ها در تبریز، تهران و قم، افزود: با توجه به اینکه تبریز زادگاه علامه طباطبایی است، این شهر برای میزبانی کنگره اولویت دارد؛ هرچند در صورت ضرورت، برگزاری آن در تهران یا قم نیز قابل بررسی است.

وی با اشاره به تجربه تبریز در برگزاری کنگره‌های بزرگ بین‌المللی، گفت: حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها برای برگزاری این رویداد آمادگی دارند و رئیس‌جمهور نیز وعده داده است دولت با تمام توان از آن حمایت کند.

مطهری‌اصل با اشاره به کمتر از ۱۰ ماه فرصت باقی‌مانده تا مهر یا آبان سال آینده، خاطرنشان کرد: باید برای برگزاری کنگره‌ای بزرگ و بین‌المللی با محوریت علامه طباطبایی آماده شویم تا از این طریق مکتب تشیع و معارف اهل بیت(ع) به جهانیان معرفی شود.

وی در پایان با تأکید بر نقش اندیشه‌های علامه طباطبایی در شکل‌گیری جریان فکری انقلاب اسلامی، گفت: بسیاری از اندیشمندان نسل نخست انقلاب از شاگردان علامه بودند و امروز نیز مکتب فلسفی، عرفانی، اخلاقی و اجتماعی او از پشتوانه‌های فکری کشور به شمار می‌رود.