به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل روز یکشنبه در دیدار با فرمانده و کارکنان پایگاه ششم رزمی هوانیروز تبریز، با گرامیداشت یاد و خاطره ایثارگری‌های نیروهای مسلح، نقش ارتش و هوانیروز را در تأمین امنیت پایدار کشور مهم و تعیین‌کننده توصیف کرد.

وی با اشاره به تجربیات جنگ تحمیلی اخیر و تحولات نظامی جهان اظهار کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه یگان‌های هوانیروز، همواره از ظرفیت‌های مؤثر دفاعی کشور بوده و در معادلات نظامی نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

مطهری‌اصل با بیان اینکه اقتدار نیروهای مسلح ایران در سطح منطقه و جهان شناخته شده است، این توانمندی را حاصل تدبیر و تلاش‌های نیروهای نظامی دانست.

امام‌جمعه تبریز همچنین با اشاره به نگاه احترام‌آمیز مردم و مسئولان به ارتش و سپاه، خاطرنشان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران علاوه بر برخورداری از توانمندی‌های سخت‌افزاری و عملیاتی، از ایمان و تعهد نیروهای خود نیز برخوردار است و این جایگاه باید مورد حمایت و قدردانی قرار گیرد.

ضرورت رسیدگی به مشکلات معیشتی و مسکن کارکنان ارتش

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از این دیدار، بر ضرورت پیگیری مطالبات معیشتی و رفاهی کارکنان نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، همچنان مسائلی در حوزه مسکن و معیشت کارکنان ارتش، به‌ویژه نیروهای مستقر در پایگاه‌های عملیاتی، وجود دارد که باید با جدیت دنبال شود.

وی تأکید کرد: رسیدگی به این مطالبات نباید درگیر بروکراسی‌های معمول اداری شود و لازم است مشکلات معیشتی و رفاهی کارکنان نیروهای مسلح با نگاه ویژه مورد توجه قرار گیرد.