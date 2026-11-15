به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل روز یکشنبه در دیدار با اعضای ستاد بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان، بر ضرورت ارتقای رویکرد علمی در ترویج معارف مهدوی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت معارف مهدویت در جامعه، اظهار کرد: گاهی مباحث حاشیه‌ای و فاقد پشتوانه روایی در این حوزه مطرح می‌شود که نه‌تنها پاسخگوی نیازهای فکری مخاطبان نیست، بلکه می‌تواند موجب سردرگمی نوجوانان و جوانان شود.

مطهری‌اصل با انتقاد از برداشت‌های ساده‌انگارانه درباره زمینه‌سازی ظهور، تصریح کرد: تبیین مهدویت نباید به مباحث غیرعلمی و حدس و گمان‌های شخصی محدود شود؛ چراکه سیره اهل‌بیت(ع) و بزرگان دین بر تعمیق معرفت و ارائه پاسخ‌های مستدل به شبهات زمانه استوار بوده است.

امام‌جمعه تبریز ادامه داد: بنیادهای فرهنگی فعال در حوزه مهدویت باید به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای، دغدغه‌های فکری نسل جوان را شناسایی و با بهره‌گیری از دانش روز و استدلال‌های منطقی به آنها پاسخ دهند.

وی، حرکت در مسیر سبک زندگی اسلامی و ترویج معارف اهل‌بیت(ع) را از وظایف اصلی منتظران ظهور دانست و خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ مهدویت باید زمینه آشنایی جامعه با سیره عملی معصومین(ع) را فراهم کند و در راستای آمادگی جامعه برای تحقق عدالت جهانی باشد.

در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴، ستاد بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) آذربایجان‌شرقی، به ریاست نماینده ولی‌فقیه در استان، موفق به کسب رتبه نخست کشور شد.