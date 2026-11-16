به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شرفی در حاشیه بازدید از لایروبی دهانه پل‌های میناب اظهار کرد: در این عملیات، رسوبات و مواد انباشته‌شده در دهانه پل‌ها پاکسازی شد تا ظرفیت عبور و تخلیه روان‌آب‌ها افزایش یابد و از انسداد مسیر جریان آب و بروز آسیب به سازه‌های آب‌گذر جلوگیری شود.

وی بیان کرد: لایروبی دهانه پل‌ها و آب‌گذرها نقش مهمی در کاهش خطر آب‌گرفتگی، حفظ پایداری سازه‌های جاده‌ای و تامین ایمنی تردد کاربران جاده‌ای دارد و این اقدام در محور میناب ـ چاه‌شیرین با همین رویکرد اجرا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان، پاکسازی و نگهداری مستمر ابنیه فنی راه‌ها را از جمله اقدامات پیشگیرانه راهداری برای حفظ پایداری مسیرهای ارتباطی و تامین ایمنی تردد کاربران جاده‌ای دانست و بر تداوم این اقدامات در محورهای استان تاکید کرد.