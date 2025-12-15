آماده باش کامل راهداری هرمزگان در پی هشدار قرمز هواشناسی

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شرفی روز دوشنبه با اعلام این خبر، از احتمال بروز روانآب و سیلاب در برخی محورهای استان خبر داد و اظهار کرد: پیش از آغاز فعالیت سامانه بارشی، اقدامات پیشگیرانهای از جمله پاکسازی دهانه پلها، تنقیه و لایروبی آبروها در نقاط مستعد خطر انجام شده است تا جریان آب در زمان بارش بدون مانع هدایت شود.
وی بیان کرد: در حال حاضر تمامی ماشینآلات سبک و سنگین و نیروهای عملیاتی بهصورت شبانهروزی آماده خدمت هستند و بهطور مستمر وضعیت راهها، پلها و محورهای حساس استان را پایش میکنند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، اقدامات لازم در کوتاهترین زمان انجام شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای هرمزگان از شهروندان و رانندگان خواست تا حد امکان از انجام سفرهای غیرضروری در زمان فعالیت سامانه بارشی خودداری کنند و در صورت ضرورت تردد، با احتیاط کامل و رعایت سرعت مطمئنه در محورهای استان رانندگی کنند.
شرفی ادامه داد: شهروندان میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها، شرایط جوی، انسدادها و محدودیتهای ترافیکی با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای کشور تماس بگیرند یا از درگاههای اطلاعرسانی آنلاین آن استفاده کنند.
وی تاکید کرد: راهداری هرمزگان با بهرهگیری از همه امکانات در حالت آمادهباش شبانهروزی قرار دارد تا ضمن حفظ ایمنی کاربران جادهای، تردد در محورهای ارتباطی استان در شرایط ناپایدار جوی بدون اختلال ادامه پیدا کند.
