به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب هیئت‌مدیره باشگاه استقلال خوزستان و تأیید علیرضا خانی مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران، بهنام ابوالقاسم‌پور از مدیرعاملی این باشگاه برکنار و علی‌اکبر مهدی‌پور جانشین او شد.

بر اساس تصمیم جدید، علی‌اکبر مهدی‌پور به‌عنوان مدیرعامل استقلال خوزستان انتخاب خواهد شد. مهدی‌پور پیش از این معاون برنامه‌ریزی و توسعه آکادمی باشگاه آلومینیوم اراک بود و سابقه فعالیت در بخش‌های فنی، آکادمی و ورزش قهرمانی باشگاه فولاد خوزستان را نیز در کارنامه دارد.

ابوالقاسم‌پور در هفته‌های پایانی حضورش در استقلال خوزستان با حاشیه هایی نظیر بحث انتقال تیوی بیفوما بازیکن فعلی پرسپولیس جنجال آفرین شد تا کار به صحجبت های او علیه مدیران باشگاه سرخ پایتخت و حتی مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس بکشد و سرخپوشان نیز پای او را به کمیته های اخلاق و انضباطی فدراسیون و پیگیری در دادگاه عمومی باز کنند.

همچنین شایعه دریافت کمک مالی از باشگاه استقلال تهران باعث شد تا در نهایت تصمیم به عزل او و برکناری ابوالقاسم پور از سوی هیئت مدیره اهوازی ها گرفته شود.