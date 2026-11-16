به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این موشک ساعت ۱۷:۴۰ دقیقه روز یکشنبه به وقت گرینویچ از مقر فضایی کیپ کاناورال در ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد و همراه خود ۴۰ ماهواره آمازون لئو را به سمت مدار پایین زمین برد. اما این محموله هیچ گاه به مقصد نرسید.

شرکت یونایتد لانچ آلیانس ۵۰ دقیقه پس از پرتاب در به روز رسانی درباره ماموریت گفت: با توجه به داده هایی که از مدیر پرتاب دریافت کردیم، تایید می کنیم وسیله پرتاب ولکان ۱۰ دقیقه پس از پرواز دچار اختلال شده و نتوانسته ماموریت آمازون به مدار زمین را انجام دهد. از آنجا که این اختلال به تازگی رخ داده، ما هیچ اطلاعات دقیقی برای درک آنچه اتفاق افتاده، نداریم.

قرار بود این پرتاب ماموریت بازگشت ولکان سنتائور به عملیات های فضایی باشد. موشک ولکان در ژانویه ۲۰۲۴ میلادی رونمایی شد و در کل تا قبل از عملیات روز گذشته، چهار ماموریت انجام داده است. در دومین پرتاب موشک که در اکتبر ۲۰۲۴ میلادی و در چهارمین پرتاب آن که در فوریه سال گذشته انجام شد، یکی از بوسترهای موشک دچار اختلال شد. در هر دو مورد یک دماغه SRB سوخت و حدود ۳۰ ثانیه پس از پرتاب، سقوط کرد.

ولکان سنتائور در هر دو پرتاب بر این مشکل غلبه کرد و به طور موفقیت آمیز محموله های خود را به مدار تعیین شد برد. اما نیروی فضایی آمریکا به اندازه ای نگران بود که تصمیم گرفت پرتاب های مرتبط با امنیت ملی با این موشک را متوقف کند.