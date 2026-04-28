۲۹ ماهواره اینترنتی آمازون به مدار زمین رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، موشک اطلس V ساعت ۱۲:۵۳ دقیقه بامداد امروز به وقت گرینویچ از مقر فضایی کیپ کاناورال در ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. ابزار پرتاب به طور موفقیت آمیز ۲۹ ماهواره را طی ۱۰ فرایند جداگانه درمدار پایین زمین رها کرد. این عملیات ۲۱ دقیقه پس از پرتاب شروع و ۱۶ دقیقه بعد پایان یافت.

شرکت «یونایتد لانچ آلیانس» ماموریت مذکور را «آمازون لئو ۶» نامید زیرا این ششمین باری است که شرکت برای کمک به ساخت خوشه اینترنت ماهواره ای «آمازون لئو» موشک پرتاب کرده است.

این شبکه که رقیبی برای ابرخوشه اینترنتی استارلینک خواهد بود، درصورتیکه طبق برنامه ریزی پیش برود، به تدریج بیش از ۳۲۰۰ ماهواره را شامل می شود. برای تکمیل شبکه «آمازون لئو» بیش از ۸۰ پرتاب با موشک های مختلف باید انجام شود که این عملیات «پروژه کوییپر» نامیده می شود. تاکنون از این تعداد فقط ۱۰ پرتاب انجام شده که شش مورد آن با موشک های اطلس V بوده است. موشک فالکون ۹ اسپیس ایکس نیز سه پرتاب و موشک آریان ۶ متعلق به آریان اسپیس نیز یک پرتاب در این پروژه انجام داده اند.

در چهار پرتاب پیشین موشک اطلس V برای آمازون ۲۷ ماهواره به مدار زمین رفتند. در ماموریت «آمازون لئو ۵» که در چهارم آوریل انجام شد تعداد ۲۹ ماهواره به فضا پرتاب و رکورد سنگین ترین بار حمل شده با اطلس V یعنی ۱۸ تن ثبت شد.