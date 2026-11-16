به گزارش خبرگزاری مهر، امین سلاحورزیان، اظهار کرد: جلسه شورای فناوری این نهاد با محوریت بررسی طرح‌های پیشنهادی شرکت‌های متقاضی استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، نمایندگان شرکت‌های متقاضی به تشریح ایده‌ها و طرح‌های خود و ارائه توضیحاتی درباره ابعاد فنی، نوآوری، قابلیت اجرایی و ظرفیت‌های توسعه و تجاری‌سازی آن‌ها پرداختند.

رئیس جهاددانشگاهی لرستان با اشاره به حوزه‌های فعالیت طرح‌های ارائه‌شده بیان کرد: این طرح‌ها در زمینه تجهیزات پزشکی و داروسازی، فناوری اطلاعات، کشاورزی و صنایع خلاق، کسب‌وکارهای اینترنتی، فروش و بازاریابی ارائه شدند که پس از ارزیابی تخصصی اعضای شورای فناوری، هشت طرح واجد شرایط پذیرش شناخته شدند و یک طرح نیز به تأیید شورا نرسید.

سلاحورزیان با تشریح معیارهای ارزیابی طرح‌ها تصریح کرد: سطح فناوری، میزان نوآوری، قابلیت تبدیل ایده به محصول، ظرفیت بازار و امکان توسعه فعالیت‌های فناورانه از جمله شاخص‌هایی بود که در بررسی و تصمیم‌گیری درباره طرح‌های پیشنهادی مورد توجه قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این نشست‌ها با هدف شناسایی و حمایت از ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه، جذب شرکت‌های مستعد و توسعه فعالیت‌های فناورانه انجام می‌شود.

رئیس جهاددانشگاهی لرستان ادامه داد: مرکز رشد واحدهای فناور این نهاد تلاش می‌کند با فراهم‌کردن بسترهای حمایتی و تخصصی، زمینه رشد شرکت‌های فناور و تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصولات و خدمات قابل عرضه در بازار را فراهم کند.