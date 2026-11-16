به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همزمان با هفته کتاب سیوچهارم، در قالب «پویش اهدای کتاب»، ۶ هزار و ۹۸ جلد کتاب و هزار و ۲۷۷ منبع غیرکتابی شامل پوستر و کارتپستال را به کتابخانههای ارتش جمهوری اسلامی ایران اهدا کرد.
این برنامه با همکاری ارتش جمهوری اسلامی ایران و با هدف بهروزرسانی مجموعه این کتابخانهها و تأمین کتابهای مورد نیاز مراجعهکنندگان اجرا شد. در این راستا، نمایندگان ادارههای عقیدتی سیاسی نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران به دعوت اداره مبادله و اهدای کتابخانه ملی در این برنامه حضور یافتند و کتابهای اهدایی را تحویل گرفتند.
سیوچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفتوگو کنیم» از بیستوسوم تا سیام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار میشود.
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