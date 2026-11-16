خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: تاریخ ادبیات معاصر ایران سرشار از شخصیت‌های چندوجهی است، اما شاید کمتر شاعری را بتوان یافت که فاصلهٔ میان دو ساحتِ شعری‌اش تا این پایه شگرف و پرکشش باشد. در حافظه عمومی و رسمیِ ایرانیان، نام «رهی معیری» با سوزناک‌ترین نغمه‌های فراق، باریک‌بینی‌های نازک‌خیالانه سبک هندیِ پیوندخورده با فصاحت عراقی، و تصنیف‌های جاودانه‌ای چون «شد خزان» و «کاروان» گره خورده است. جامعه او را در سیمای رمانتیک، آرام، بی‌حاشیه و دردمندی می‌شناسد که جانش در شعله غزل گداخته و سر در گریبان انزوایی شریف برده است.

با این همه، ورق زدن مطبوعات پرالتهاب، پرآشوب و طوفانی دهه ۱۳۲۰ هجری خورشیدی، از سیمای دیگری پرده برمی‌دارد: سخن‌وری جسور، زبان‌آور، تیزبین و هجوپرداز که در کسوت یک منتقد اجتماعی تند و گاه بی‌رحم، مناسبات قدرت، حاکمان ریاکار و وکلای فاسد پارلمان را به رگبار نیشخند و طعنه می‌بست. برای به دست آوردن تصویری بسامان و پیراسته از جهان فکری و هنری رهی، ناگزیریم این دو جلوه مکمل را دوشادوش یکدیگر بازخوانی کنیم؛ تماشای هم‌زمان شاعری که هم با حنجره حرمان و غربت سخن می‌گفت و هم با تازیانه فکاهه و هجو، بر پیکر بی‌عدالتی‌ها و رخوت‌های سیاسی زمانه می‌کوفت.

دودمان دیوانی و طلوع ذوق؛ سال‌های شکل‌گیری نبوغ

محمدحسن معیری که در حلقه خانوادگی و میان خویشان و آشنایان نزدیک «بیوک» خوانده می‌شد، در دهم اردیبهشت‌ماه ۱۲۸۸ خورشیدی در محله‌های اصیل تهران چشم به جهان گشود؛ تباری که ریشه در دیوان‌سالاران بنام، صاحب‌منصبان و رجال برجسته عصر قاجار داشت و پیوند ناگسستنی‌اش با فرهنگ و هنر، بستر رشد ذوق و طبع باریک‌بین او را فراهم آورد. از همان سال‌های نوجوانی و فراگیری مقدمات تحصیل، سه هنر به شکلی هم‌زمان در روان او جوانه زدند: شعر، خوشنویسی و نقاشی، و بر فراز همه این‌ها، پیوند رازآلودش با دستگاه‌ها و ردیف‌های موسیقی اصیل ایرانی.

معیری پس از پایان دوران مقدماتی و متوسطه، بر سیاق سنت اداری و خانوادگی آن روزگار، وارد خدمات دولتی شد و سال‌ها در بخش‌های مختلف اجرایی، از جمله وزارت پیشه و هنر و بعدها وزارت دارایی، اشتغال ورزید؛ جایگاهی که او را به ریاست اداره انتشارات و تبلیغات نیز رساند. اشتغال طولانی‌مدت در بدنه دیوان‌سالاری کشور برای او موهبتی دوسویه بود؛ از سویی معیشت آبرومندانه‌ای فراهم می‌کرد و از سوی دیگر، پرده از سازوکارهای ناکارآمد، بوروکراسی بیمار و زدوبندهای رایج در راهروهای دولتی برمی‌داشت؛ تجاربی که بعدها مستقیم‌ترین و مؤثرترین آبشخور فکری طنزهای آتشین او در نشریات گردید. رهی تا واپسین سال‌های حیاتش در ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۴۷، در همین پایتخت زیست و چشم از جهان فروبست و پیکرش در آرامستان ظهیرالدوله، در همسایگی تنی چند از بزرگ‌ترین خادمان ادب و هنر ایران، به خاک سپرده شد.

غزل در میانه هجوم تجدد؛ فصاحت سعدی با جامه رادیو

دوره‌ای که قریحه شعری رهی در آن شکوفا شد و به بار نشست، مقارن با اوج‌گیری منازعات سنت و تجدد ادبی و برآمدن امواج شعر نیمایی و تجارب مدرن بود. در روزگاری که بخش عظیمی از نسل جوان و نوگرای ادبی پای‌بست وزن عروضی و قوالب کهن را می‌شکستند یا به دور می‌انداختند، رهی معیری آگاهانه و استوار به ساختار غزل کلاسیک وفادار ماند. اما غزل او تحجر و جمود مقلدانه نداشت؛ او از آبشخور زبان سهل و ممتنع سعدی سیراب شده بود و در عین حال، نازک‌خیالی، تصویرسازی‌های مینیاتوری و باریک‌بینی مضمون‌پردازان سبک اصفهانی را با سلاست و زلالی زبان عراقی آشتی می‌داد.

اندوه، حرمان، بی‌اعتباری زمانه، درد فراق و شکوه‌های جان‌سوز از بازی‌های سرنوشت، ستون‌های فقرات جهان عاطفی غزل او را بنا نهاده‌اند. برای نمونه، مطلع پرآوازه غزل «یاد ایام» به‌زیبایی هرچه‌تمام‌تر این نوستالژی اندوه‌بار و بازیابی فردوس گمشده خاطره را به تصویر می‌کشد:

یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم

در میان لاله و گل آشیانی داشتم

شعر در این افق، مرثیه‌ای است برای زیبایی‌های نابودشده و ایام وصالی که دستخوش تندباد خزان گردیده است. یا در غزلی دیگر، چگونه این درد مشترک را با زبانی چنین پاکیزه، پیراسته و بی‌خلل بر تاروپود ساز عاطفه می‌نشاند:

چگونه راز دلم همچو نی نهان ماند؟

که داغ عشق تو پیدا ز بند بند من است

اما برجستگی استثنایی رهی در پهنه ادب معاصر، پیوند هم‌افزا و مبارک کلام او با حنجره موسیقی ایرانی بود. رهی نه‌تنها یکی از سرآمدان انجمن‌های ادبی سنتی پایتخت به‌شمار می‌رفت، بلکه نقشی بی‌بدیل در ماندگارترین دوران برنامه «گل‌ها» در رادیو ایران ایفا کرد؛ چه در سال‌های تصدی داوود پیرنیا و چه در دوره‌ای که خود در اواخر عمر، انتخاب شعر این برنامه بی‌نظیر را بر عهده داشت. همنشینی مداوم و همکاری نزدیک او با نوابغی چون مرتضی محجوبی، روح‌الله خالقی، ابوالحسن صبا و علی تجویدی، پیوندی ناگسستنی میان شعر و ترانه او با عاطفه جمعی چند نسل پدید آورد. آثاری چون «خزان عشق» (شد خزان گلشن آشنایی با صدای بدیع‌زاده)، «کاروان» با نوای ملکوتی بنان، «شب جدایی» و «مرغ حق»، مجموعه‌هایی نیستند که در کتابخانه‌ها گرد فراموشی بگیرند؛ آن‌ها برگ‌هایی درخشان از زیست عاطفی جامعه ایرانی در قرن چهاردهم شمسی‌اند. اثر ماندگار او «سایه عمر» چکیده‌ای از تمام این فصاحت‌های رشک‌برانگیز بود.

نقاب مطبوعاتی؛ ظهور «زاغچه»

با سقوط سلطنت پهلوی اول در شهریور ۱۳۲۰ و باز شدن ناگهانی فضای سیاسی و مطبوعاتی در پی اشغال ایران توسط متفقین، موجی از نشریات مستقل، حزبی، اعتراضی و طنزآمیز در تهران سر برآوردند. این گسست تاریخی، مجال مناسبی برای شاعران فراهم کرد تا به عرصه‌های نقد عریان پای بگذارند. رهی که کارمند دولت بود و اقتضائات اداری و پرستیژ متین ادبی‌اش در محافل رسمی اجازه نمی‌داد با هویت شناسنامه‌ای به هجو حاکمان دست بزند، دست به گزینش نقاب‌های هوشمندانه زد.

او آثار گزنده، سیاسی و اجتماعی‌اش را با نام‌های مستعار متعدد در نشریاتی چون «باباشمل»، «تهران مصور» و دیگر جراید انتقادی منتشر ساخت. پررنگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین امضای او «زاغچه» بود؛ پرنده‌ای نظرباز، تیزنگاه، فضول، همه‌جاحاضر و نیش‌زن که زبان تیزش خواب راحت را از چشم صاحب‌منصبان می‌ربود. در کنار «زاغچه»، نام‌های دیگری چون «شاه پریون»، «گوشه‌گیر» و «حق‌گو» نیز در حاشیه و متن آثار هجوآمیز او دیده می‌شد. این تخلص‌های فکاهی هرگز نباید با تخلص غنایی و رسمی او یعنی «رهی» خلط شوند؛ این نام‌ها ردای رزم و نقاب مصلحت‌آمیز شاعری بودند که ناتوانی حاکمان و رنج مردمان را می‌دید و نمی‌توانست به غزل‌سراییِ صرف در کنج انزوا بسنده کند.

باید متذکر شد که این دوشاخگی، ناشی از نفاق یا گسیختگی روانی نبود؛ در سنت شعر کهن ما نیز قله‌هایی چون سعدی، سوزنی، سنایی و عبید زاکانی، ساحت‌های جداگانه‌ای برای پند، عشق و هجو قائل بوده‌اند. رهی در غزل به اعماق درون خویش و زیبایی‌شناسی انتزاعی پناه می‌برد، اما در ستون‌های فکاهی روزنامه، با چشمانی خیره و بی‌اغماض، افتضاحات وزرا، لایحه‌های ننگین، قحطی‌های ساختگی و نمایش‌های خیمه‌شب‌بازی مجلس را کالبدشکافی می‌کرد.

در تالار هجو تند؛ ماجرای منظومه مناقشه‌برانگیز «خلقت زن»

در کارنامه غیرغنایی رهی، یکی از قطعاتی که بسیار بر سر زبان‌ها افتاده و داوری‌های موافق و مخالف پرشماری را برانگیخته، مثنوی هجوآمیز معروف به «خلقت زن» است. این سروده که در سیاق ادبی، متنی سرشار از مطایبه تند، مبالغه و کنایات سوزان به شمار می‌آید، حکایت از یک ضربه روحی یا شکستی گزنده در رابطه‌ای عاطفی دارد که شاعر به جای بازتاب آن در لفافه حریرین غزل، آن را با لحنی عریان و سرشار از خشم به ساحت هجو کشانده است:

الهی در کمند زن نیفتی

وگر افتی به روز من نیفتی

منظومه با برشمردن تصویری اغراق‌شده از نیرنگ، بی‌وفایی، فریب و خوی سرکش معشوقه آغاز می‌شود، اما به‌مرور از چارچوب یک گله‌گزاری خصوصی و مشخص فراتر می‌رود و احکامی کلی و تحقیرآمیز را به تمامی جنس زن نسبت می‌دهد؛ ساختاری که امروز بی‌تردید در مطالعات نقد فرهنگی، متنی با گرایش‌های آشکار زن‌ستیزانه (misogynistic) ارزیابی می‌شود. از منظر زیبایی‌شناختی و فن شعر، تسلط رهی بر بحر رمل یا متقارب، روانی بیان، تصویرسازی‌های هزل‌آمیز و طنز تصویری خیره‌کننده است، اما محتوای سرشار از خشم و تعمیم‌های تند آن، نشان از سقوط موقت یک ذوق لطیف به دایره دشنام ادبی دارد. برخی ناقدان بر این باورند که این شعر، واکنش زبانی و تخلیه روانی شاعر در پی پایان رنج‌بار یک عشق ناموفق و ناکام بوده است؛ با این وجود، تحویل کردن کل جهان‌بینی رهی به این تک‌منظومه خطایی فاحش است. «خلقت زن» تنها یک برش عصبانی و پر از نیشخند تلخ از زیست ادبی اوست و نمی‌تواند ترازوی قضاوت درباره همه جلوه‌های طنز متعهد و اجتماعی او قرار گیرد.

تازیانه بر گرده ارباب قدرت؛ ۶ پرده از فکاهه سیاسی رهی

برای درک پایگاه فکری و اصالت طنزپردازی رهی معیری، باید پرونده شعر مدنی و بث‌الشکوی او را باز کرد. طنز رهی در پهنه مسائل ملی، طنزی هدفمند، بیدارگر و دادخواه بود. بررسی متون برجامانده در دیوان او و مقالات انتقادی مستخرج از روزنامه‌های دهه بیست، گویای آن است که تیرهای ترکش او بیشتر بر دو کانون فرود می‌آمد: فساد نمایندگان مجلس و بی‌کفایتی مفرط نخست‌وزیران و هیئت دولت‌های وابسته. در ادامه شش نمونه از این میراث گرانبها بازخوانی می‌شود:

«وکیل قالبی»؛ راه و رسم نماینده‌شدن: در عصری که انتخابات پارلمانی دستخوش نفوذ مالکان بزرگ، خوانین، درباریان و رشوه‌بگیران بود، رهی کاندیداتوری و حضور در مجلس چهاردهم را به مسخره گرفت و پرده از مکانیزم ریاکارانه راهیابی به قوه مقننه برداشت:

گر مرا جوجه و پلو بودی

در سرایم بیا برو بودی



چرب اگر کردمی سبیل شما

بنده هم بودمی وکیل شما

شاعر با مهارتی تام، زبان کهن و ارکائیکِ شرطی («کردمی» و «بودمی») را با عامیانه‌ترین اصطلاح توده‌ها یعنی «سبیل چرب کردن» پیوند می‌زند و آشکار می‌کند که صندلی قانون‌گذاری نه تکیه‌گاه خرد و امانت‌داری، بلکه محصول سورچرانی، ضیافت‌های پلو و جوجه و گشاده‌دستی در رشوه دادن به عوامل ذی‌نفوذ است.

کابینه بی‌کفایت و امروز و فردا کردن: یکی از چهره‌های همواره در مظان انتقاد رهی، محمد ساعد مراغه‌ای بود که در برهه‌های حساسی از سال‌های اشغال و پس از آن، زمامداری دولت‌های سست‌عنصر را در دست داشت. رهی با ایهام‌سازی‌های لطیف بر روی نام او، رخوت دستگاه اجرایی را رسوا می‌کرد:

ناخن ساعد گره از کار مردم وا نکرد

یا نمی‌دانست راه چاره ما یا نکرد



در عمل امروز و فردا کرد تا فرصت گذشت

وان‌که بود اهل عمل امروز را فردا نکرد

شاعر میان «ناتوانی ذهنی» (ندانستن) و «خیانت عملی» (نکردن) مرزی باریک می‌کشد و با ایهامِ آشکار در لفظ «ساعد» (هم به معنای عضو تن و بازو برای گره‌گشایی و هم نام فامیلی نخست‌وزیر)، عافیت‌طلبی و وقت‌کشی سیستم حاکم را که ملت را در منجلاب فقر رها ساخته بود، افشا می‌سازد.

«دولت ساعد»؛ دعایی که خودش نیش است: بی‌اعتمادی عمیق جامعه به طبقه حاکم پس از وقایع شهریور بیست، در این قطعه کوبنده با یک ساختار تصویری دوگانه و پایانی شوکه‌کننده متجلی شده است:

یک طرف خبط وزیران در عمل

یک طرف مکر وکیلان دغل



یک طرف آن مجلس بی‌بندوبار

یک طرف این دولت بی‌اعتبار



گوش ما کر شد ز کرّ و فرّشان

حق نگهدارد تو را از شرّشان

شعر مانند یک ترازوی دوقلو، انحطاط دو قوه مجریه و مقننه را گام‌به‌گام ترسیم می‌کند و در پایان، به جای دعای خیر برای بقای حکومت، دست به دعا برمی‌دارد که ای پروردگار، این مردم بی‌پناه را از گزند کسانی که مدعی خدمتگزاری و نجات ملت‌اند در امان دار! تضاد میان ادعاهای پرطمطراق («کرّ و فرّ») و کارنامه سیاه و تهی، شاهکار نیشخند سیاسی رهی است.

«دوره مجلس چهاردهم به پایان رسید»؛ کارنامه بی‌کاری: مجلس چهاردهم شورای ملی که صحنه پرالتهاب‌ترین درگیری‌های فراکسیونی، نزاع احزاب، دخالت سفرای بیگانه و فرصت‌طلبی‌های فردی بود، سرانجام با دستاوردی نزدیک به صفر برای مردم به پایان خط رسید. مرثیه طنزآلود رهی بر پایان این مجلس، کیفرخواستی تاریخی است:

مجلس به راه خیر گذاری نکرد و رفت

رویش سیاه باد که کاری نکرد و رفت



هر دم به کیسه وکلا ریخت سکّه‌ها

لیکن به راه خلق نثاری نکرد و رفت

ردیف تکرارشونده و سنگین «نکرد و رفت»، مثل مهر ابطالی است که بر پرونده چهارساله یک نهاد ناکارآمد زده می‌شود؛ و تضاد میان انباشت ثروت در جیب‌های گشاد نمایندگان و تهیدستی مطلق طبقات فرودست را فریاد می‌زند.

«کدو و هندوانه»؛ دیوان‌خانه یا دیوانه‌خانه؟یکی از درخشان‌ترین و کامل‌ترین هجویه‌های اداری، مالی و سیاسی تاریخ ادبیات معاصر، منظومه بلند «کدو و هندوانه» است. در این شعر، رهی به سراغ مأموریت اقتصادی هیئت مستشاری «میلسپو» (آرتور میلسپو آمریکایی) و وضعیت بلبشوی غله، احتکار، بازار سیاه و نظام اداری می‌رود:

دلا بنگر که اوضاع ادارات

پریشان‌تر ز اوضاع زمانه است



به دیوان‌خانه گر آیی بدانی

که دیوان‌خانه یا دیوانه‌خانه است



ز بهبود کشاورزی چه گویم؟

شتر خوشدل ز خواب پنبه‌دانه است



به روز جلسه از بهر تماشا

به مجلس رو که حمام زنانه است



نگه کن عمدةالتجار ما را

که آنجا گرم رقص تاجرانه است



اگر حاجی نباشد کودکی بیش

چرا قهر و ادایش کودکانه است



شود طرح «میلسپا» عاقبت خاک

کمیسیون‌بازی رندان بهانه است



خزانه چون تهی شد از زر و سیم

چه سود از طبع استاد خزانه است؟



به سید، داش‌علی پرگشته پابند

خدا داند که سری در میانه است



نرفت از غله سیدبچه آخر

که مرغک پای‌بند آب و دانه است



سر آنان چو گندیده کدوئی است

دل ملت چو مغز هندوانه است

این قطعه اوج مهارت رهی در تلفیق جناس‌ها و بازی‌های زبانی («دیوان‌خانه» و «دیوانه‌خانه»)، تصویرسازی‌های بومی («خواب پنبه‌دانه شتر»)، اشاره به مفاسد اداری کمیسیون‌های پوششی برای چپاول اموال عمومی، و تشریح غارت ارزاق مردم در بحران نان و غله است. تشبیه سران بوروکراسی به «کدوهای پوک و گندیده» در برابر مغز خونین و سرخ «هندوانه دل ملت»، گواهی درخشان بر شور میهنی و خشم عمیق انسانی او از ظلم است.

«نشانه پیری»؛ شوخی تلخ با خویشتن: اما قلم طنز رهی همواره متوجه بیرون نبود؛ او گاهی این آیینه را در برابر خود می‌گرفت و به سیمای شکسته و سرنوشت محنت‌بار خویش لبخند می‌زد:

موی سپید آیت پیری است در جهان

گوش تو از سپیدی مو شکوه‌ها شنید



لیکن سیاه‌روزی من بین که بر سرم

مویی به جا نماند که پیری کند سپید

این مطایبه درون‌نگر، وارونه‌سازی درخشانی از مفهوم پیری است. در حالی که همه از پیدایش نشانه‌های کهولت در گیسوان شکوه سر می‌دهند، او از طاس شدن سر و تباهی روزگار می‌گوید؛ پیوند زدن بی‌مویی سر با «سیاه‌روزی» بخت، مینیاتوری شگفت‌انگیز از تسلای شاعرانه در دل حرمان‌های وجودی است.

نشریه «باباشمل»؛ سنگرگاه لوطی‌های بافرهنگ

برای درک بستر سرایش این اشعار، شناخت مکتب مطبوعاتی «باباشمل» اجتناب‌ناپذیر است. این هفته‌نامه که نخستین بار در ۲۵ فروردین ۱۳۲۲ به صاحب‌امتیازی و قلم جذاب مهندس رضا گنجه‌ای در تهران متولد شد، نه یک نشریه تفننی ساده، بلکه مکتبی درخشان در احیای طنز اصیل ایرانی بود. تیراژ گسترده، قطع منظم هشت‌صفحه‌ای و انتشار مرتب در روزهای پنج‌شنبه، آن را به پرخواننده‌ترین جریده منتقد آن سال‌ها بدل ساخت.

نام «باباشمل» که برگرفته از فرهنگ لوطی‌ها، داش‌مشدی‌های جوانمرد و پهلوانان شهری قدیم تهران بود، نقاب سخنگوی نشریه را شکل می‌داد: رندی باکلاه، لوطی‌مسلک، بی‌پروا، اما اخلاق‌مدار و میهن‌پرست که زبانش زبان کوچه و بازار بود و هیچ احترامی برای عناوین اشرافی، القاب قاجاری و ژست‌های دروغین دیپلماتیک قائل نمی‌شد. گنجه‌ای تبار این طنز را به ستون درخشان «چرند و پرند» علی‌اکبر دهخدا در روزنامه صوراسرافیل و مجله جریان‌ساز «ملانصرالدین» قفقاز پیوند می‌زد؛ کما اینکه با فروتنی در سرمقاله شماره نخست نوشت: «به یاد دخو ـ داش ما هم آمدیم!».

مشی سیاسی باباشمل به معنای دقیق کلمه، ملی و ضداستعماری بود. در روزهایی که کشور میان مطامع امپراتوری بریتانیا و سیاست‌های توسعه‌طلبانه و امتیازخواهانه اتحاد جماهیر شوروی (به‌ویژه در غائله نفت شمال در سال ۱۳۲۳ و وقایع آذربایجان) قطعه‌قطعه می‌شد، باباشمل با شجاعتی کم‌نظیر به هر دو کانون قدرت تاخت. این هفته‌نامه هرگز استقلال را در آویختن به دامان یکی از بیگانگان برای رهایی از دیگری جست‌وجو نکرد، بلکه استوار و یک‌صدا از تمامیت ارضی، هویت ملی و رهایی توده‌ها از استثمار دوگانه دفاع نمود.

هندسه کلمات و شیوه نقد؛ طنز چگونه جان می‌گرفت؟

باباشمل یک نشریه مبتذل یا گردآورنده لطیفه‌های کوچه و بازاری نبود؛ بلکه کارگاهی تخصصی برای ترجمان پیچیده‌ترین بحران‌های سیاسی به زبان کنایه، تصویر و ریشخند به حساب می‌آمد. ارکان این جریده در ستون‌های ابتکاری و هوشمندانه‌ای طراحی شده بودند:

درد دل باباشمل: سرمقاله‌های تحلیلی و تند گنجه‌ای که زیر پوست سیاست می‌رفت.

برهان قاطر: نامی کنایه‌آمیز در تقابل با فرهنگ لغت مشهور «برهان قاطع»، برای دست انداختن توجیه‌های احمقانه و منطق کج‌ومعوج سیاست‌مداران و وزرا.

آوازهای کوچه‌باغی: استقبال‌ها، تضمین‌ها و دست‌کاری‌های نقیضه‌وار (پارودی) بر غزل‌ها و اشعار فاخر اساتید پیشین به قصد نقد عریان رجال فاسد.

مبارزه با ملقلق‌بافی: ستونی بی‌نظیر برای رسوا ساختن نثرهای متکلف، اصطلاحات وارداتی و زبان پوچ و توخالی دولتمردان که پشت کلمات قلمبه‌سلمبه، بی‌سوادی و انفعال خود را پنهان می‌کردند.

شوخی با نمایندگان: تریبونی باز برای ثبت گاف‌ها، چرت زدن‌ها، لابی‌گری‌ها و نطاق‌های توخالی وکلای بهارستان.

در این میان، گنجه‌ای صرفاً یک مدیر مسئول نبود؛ او همچون رهبر ارکستری کارکشته، سناریوهای هفتگی را می‌چید، ایده‌ها را در اختیار کارتونیست‌های خلاق می‌گذاشت و شاعران را به سوی سوژه‌های ملتهب روز راهنمایی می‌کرد. بنابراین سروده‌های همکارانی چون رهی، شعر منفرد و مجرد صفحه ادبی نبود؛ بلکه تیرهایی سهمگین در چارچوب یک آتشبار هماهنگ تحریریه علیه کانون‌های قدرت بود.

ماجرای دیدار در وزارتخانه؛ تولد نیش‌دارِ «زاغچه»

داستان آغاز همکاری رهی معیری با هفته‌نامه باباشمل یکی از شیرین‌ترین فصول تاریخ مطبوعات ماست که روحیه رندانه و هوش زبانی دو ادیب را بازمی‌تاباند. نقل است در سال ۱۳۲۲، رضا گنجه‌ای برای رتق‌وفتق کاری اداری پای به اداره انتشارات وزارت پیشه و هنر می‌گذارد؛ اداره‌ای که ریاست آن بر عهده رهی بود. گنجه‌ای در پیچ‌وخم سلسله‌مراتب بوروکراتیک و انتظارهای طولانی پشت در اتاق رئیس معطل می‌ماند و موفق به دیدار با وی نمی‌شود.

سردبیر خشمگین باباشمل در شماره بعد، با زبانی تند از تشریفات عریض‌وطویل آن اداره و تکبر کارمندِ «بلندبالای چشم‌زاغ» به‌طعنه انتقاد می‌کند. رهی معیری که خود دستی تمام در شوخ‌طبعی و نازک‌خیالی داشت، این طعنه را با عصبانیت اداری یا جوابیه حقوقی پاسخ نداد، بلکه قطعه‌شعری نغز و پر از ظرافت با امضای «زاغچه» برای نشریه فرستاد؛ شاهکاری از حُسن تعلیل و شوخ‌طبعی فاخر:

مش رضا من کجا و بدخویی

تندی و تلخی و ترش‌رویی



زاغ‌چشم و بلندقد باشم

جان بابا ولی نه بد باشم



آن‌که قدم چنین بلند آراست

دستم از ظلم و جور کوته خواست



قد بلندی اگر گناه من است

دست کوتاه عذرخواه من است

شعر مانند یک معجزه عمل کرد. شاعر نه‌تنها به تمسخر فیزیکیِ خود با خنده پاسخ داد، بلکه نقص یا ویژگی ظاهری‌اش («بلندی قد») را در برابر یک فضیلت بزرگ اخلاقی («کوتاهی دست از دزدی و ستم») قرار داد. گنجه‌ای که خود طنزفهمی قهار بود، شگفت‌زده و شیفته این پاسخ گرانمایه گشت، در شماره بعد با احترامی فراوان به عذرخواهی برخاست و رهی را به عنوان یکی از ستون‌های اصلی بخش شعر هفته‌نامه به جمع نویسندگان باباشمل فراخواند. بدین‌گونه، نام مستعار «زاغچه» رسمیت یافت و تا پایان عمر جریده پایدار ماند.

هم‌نوایان طنز منظوم و غروب غم‌انگیز نشریه

رهی در باباشمل تنها نبود؛ او در حلقه ادیبانی می‌نوشت که بعدها هرکدام از بزرگان تصحیح، تحقیق و ادب ایران شدند؛ از جمله احمد گلچین معانی، ابراهیم صهبا و مهندس فزونی (با امضای «مهندس‌الشعرا»). این جمع توانستند برای نخستین بار شعر فکاهی را از ابتذال رکاکت و فحاشی که در برخی نشریات جنجالی رواج داشت نجات دهند و آن را به سطحی از تشخص زبانی و نزاکت فرمی برسانند که هم برای استادان ادب چون ملک‌الشعرای بهار و فروزانفر خواندنی و ستودنی باشد و هم عامه مردم آن را در کوی و برزن زمزمه کنند.

با این همه، دوران درخشش باباشمل دیری نپایید. نشریه در طول حیات خود در دو دوره منتشر شد، دوره نخست از فروردین ۱۳۲۲ تا مهر ۱۳۲۴ (شماره‌های ۱ تا ۱۲۳) که با سفر ناگزیر گنجه‌ای به اروپا به علت شرایط بحرانی کشور و بیماری متوقف ماند. و دوره دوم از مرداد ۱۳۲۶ تا اسفند همان سال (شماره‌های ۱۲۴ تا ۱۵۰).

در واپسین شماره‌های نشریه، خستگی مفرط، فشارهای مستمر امنیتی و سیاسی، سرخوردگی از اصلاح امور و ناامیدی عمیق تحریریه در کلمات گنجه‌ای موج می‌زد. او در سطوری تلخ نوشت که پس از پنج سال مجاهدت بی‌مزد و منت، آنچه برایش به یادگار مانده تنها «کینه دشمنان و رنجش دوستان» بوده است و توان و صبری برای ادامه این راه سنگلاخ باقی نمانده است. با تعطیلی باباشمل، یکی از درخشان‌ترین پایگاه‌های طنز مردمی و اصیل ایران برای همیشه خاموش شد و رهی معیری نیز بخش عمده تمرکز سال‌های بعد خود را صرف ترانه‌سرایی، تصنیف‌سازی و همکاری با رادیو کرد.

فرجام سخن؛ ضرورت بازخوانی تاریخی میراث رهی

نگاه به پرونده طنز رهی معیری نشان می‌دهد که تقلیل دادن میراث او به غزل‌های شمع‌وسوخته و نغمه‌های فراق، ستمی بزرگ بر وجدان بیدار و تعهد اجتماعی این ادیب برجسته است. رهی فرزند وفادار سرزمینی پرآشوب در یکی از سهمگین‌ترین بزنگاه‌های معاصر بود. او نشان داد که سلاست زبان سعدی، نازک‌خیالی صائب و وقار واژگان فارسی نه ابزاری صرف برای فرار به دنیای خلسه و خیال، بلکه سلاحی کارآمد برای بازتاباندن رنج‌های واقعی گرسنگان، افشای زالوصفتان سیاسی و ثبت دقیق تاریخ از منظر ادبیات مردمی است.

او با غزل‌هایش نبض دل‌های شکسته و عاشقانِ حسرت‌زده را به دست گرفت و با هجویه‌ها و فکاهه‌های آتشینش در اوراق «باباشمل»، خواب از چشم حاکمان بی‌کفایت ربود. شناخت کامل این قامت بلند شعر و ادب معاصر در گرو پیوند زدن این دو ساحت است: غزل‌سرای لطیف‌طبعی که از خزان گلشن آشنایی ناله سر می‌داد، و زاغچه تیزپروازی که بر بام کاخ‌های پوشالی قدرت می‌نشست و با بانگ بلند، رسوایی آنان را جار می‌زد.