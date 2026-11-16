به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا جوادی ظهر دوشنبه در ششمین دوره جایزه قلم هگمتانه با قدردانی از حضور اهالی فرهنگ و خرد اظهار کرد: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که کتاب در همه لحظات زندگی مردم حضور داشته باشد و ترویج کتاب و کتابخوانی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی سالانه عملکرد دستگاه‌های متولی فرهنگ مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به گستردگی مسئولیت دستگاه‌های فرهنگی در حوزه کتاب افزود: آماده سازی و تولید محتوا، چاپ و نشر، حمایت از ناشران، رونمایی از آثار و برگزاری نمایشگاه‌های کتاب، بخشی از وظایف به هم پیوسته این حوزه است که باید با همکاری و همراهی دیگر دستگاه‌های فرهنگی دنبال شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه سهم کتاب در سبد فرهنگی جامعه همچنان نیازمند تقویت است، گفت: نیاز جامعه به کتاب و مطالعه بیش از سهم کنونی آن در زندگی مردم است و این موضوع ضرورت توجه و حساسیت بیشتر متولیان فرهنگی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: از آموزش و ترویج مطالعه تا آماده‌سازی، تولید و نشر آثار، مسئولیت‌های متعددی در حوزه کتاب بر عهده دستگاه‌های فرهنگی است و برای نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی باید با جدیت و برنامه‌ریزی بیشتری عمل کرد.

جوادی در پایان بر ضرورت تلاش بیشتر برای تعمیق فرهنگ کتاب و کتابخوانی تاکید کرد و گفت: کتاب باید به عنوان یک اولویت فرهنگی در میان همه گروه‌های سنی، از کودکان و نوجوانان تا بزرگسالان، مورد توجه قرار گیرد.