به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت آموزش‌وپرورش شهرستان جم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی درباره نحوه برخورد مدیر یکی از مدارس بخش ریز با دانش‌آموز به دلیل همراه داشتن تلفن همراه، ضمن توجه به نگرانی خانواده‌ها و افکار عمومی، موضوع در دست بررسی قرار گرفته است.

در این اطلاعیه با اشاره به ضوابط ورود و استفاده از تلفن همراه در مدارس آمده است: تمامی دانش‌آموزان موظف به رعایت مقررات انضباطی هستند، اما اجرای این مقررات باید در چارچوب قانون و با رعایت شأن و کرامت دانش‌آموزان انجام شود.

مدیریت آموزش‌وپرورش شهرستان جم تأکید کرده است که برخورد سلیقه‌ای و تحقیرآمیز یا هر اقدامی که به اموال شخصی دانش‌آموز آسیب وارد کند و موجب خدشه‌دار شدن شخصیت و آرامش روانی وی شود، مورد تأیید این مجموعه نیست.

بر اساس این اطلاعیه، مدیر مدرسه برای ارائه توضیحات به مدیریت آموزش‌وپرورش شهرستان جم دعوت شده و ابعاد مختلف موضوع در حال بررسی است.

همچنین آموزش‌وپرورش شهرستان جم اعلام کرده است که پس از تکمیل بررسی‌ها، در صورت احراز تخلف، مطابق ضوابط و مقررات با فرد یا افراد مسئول برخورد خواهد شد و موضوع جبران خسارت احتمالی وارده به دانش‌آموز و خانواده وی نیز با جدیت پیگیری می‌شود.

مدیریت آموزش‌وپرورش شهرستان جم در پایان بر ضرورت صیانت از حقوق دانش‌آموزان و حفظ امنیت روانی و کرامت انسانی آنان در محیط‌های آموزشی تأکید کرده است.