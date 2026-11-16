به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری با تشریح عملکرد هفت ماهه پلیس آگاهی اظهار کرد: میزان کشف سرقت‌های مهم شامل سرقت منزل، خودرو، مغازه، دام و قطعات خودرو در این مدت نزدیک به ۱۴ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: کشفیات سرقت‌های خرد نیز بیش از ۱۵ درصد و کشف سایر انواع سرقت نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته است.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به کاهش وقوع برخی جرایم ادامه داد: در کنار افزایش کشفیات، وقوع سرقت‌های خرد بیش از سه درصد، قاپ‌زنی بیش از ۱۲ درصد و سرقت محموله‌ها بیش از ۳۱ درصد کاهش یافته است.

سردار قنبری، تدوین برنامه‌های جدید، آموزش‌های تخصصی و پیش‌بینی رفتار مجرمان در مأموریت‌های میدانی را از عوامل کاهش وقوع سرقت‌ها و افزایش کشفیات عنوان کرد.

وی با تأکید بر مأموریت پلیس آگاهی در تأمین امنیت عمومی گفت: رویکرد این پلیس تنها انجام وظایف اداری نیست، بلکه شناسایی ریشه‌های وقوع جرم و تلاش برای از بین بردن زمینه‌های آن با هدف حفظ آرامش و امنیت مردم است.