به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شمار فزاینده‌ای از قانون‌گذاران، لاتنیک را به دلیل خودداری دولت از افزودن ده‌ها شرکت چینی به یکی از فهرست‌های مهم سیاه تجاری آمریکا و همچنین درباره اینکه آیا دولت به‌درستی بر صادرات انویدیا به چین نظارت داشته است یا خیر، مورد انتقاد قرار داده‌اند.

انتقادها از اقدامات لاتنیک پیش از استعفای روز پنجشنبه هوانگ آغاز شده بود.

هوانگ اعلام کرد پس از انتشار گزارش‌هایی درباره رابطه نامشروع با آلیس هوانگ، که مقام‌های آمریکایی به جاسوسی برای پکن مظنون هستند، از سمت مدیرعاملی شرکت انویدیا کناره‌گیری خواهد کرد. اما با گسترش پیامدهای اقدامات جنسن هوانگ، این اتهام که لاتنیک اقدامات کافی برای محدود کردن ارسال محموله‌های تراشه‌های هوش مصنوعی به چین انجام نداده ، مطرح شده است.

پیش‌تر در روز پنجشنبه، یکی از مقام‌های کاخ سفید گفته بود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعتماد کامل خود را به وزیر و توانایی او برای انجام وظایف این سمت حفظ کرده است.

رویترز در ماه ژوئن گزارش داده بود دولت ترامپ از افزودن استارتاپ هوش مصنوعی چینی دیپ‌سیک، شرکت تولیدکننده تراشه‌های حافظه CXMT و بیش از ۱۰۰ شرکت دیگر را که به‌عنوان تهدیدهایی برای امنیت ملی شناسایی شده بودند، به فهرست سیاه تجاری خودداری کرده است.

وقتی از جان کندی، سناتور جمهوری‌خواه، در شبکه خبری سی‌ان‌ان پرسیده شد که آیا لاتنیک باید شغل خود را از دست بدهد، گفت: «هنوز نمی‌دانم.» او و دیگران از لاتنیک خواسته‌اند که هرچه سریع‌تر به‌طور علنی به پرسش‌ها پاسخ دهد و خاطرنشان کرده‌اند که او برای حضور در برابر کنگره فراخوانده خواهد شد. کندی گفت: «این موضوع به‌اندازه یک آنوریسم جدی است.»

آمریکا از اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون هیچ مورد جدیدی به این فهرست اضافه نکرده است. این طولانی‌ترین فاصله زمانی میان انتشار موارد جدید در بیش از یک دهه گذشته است.

رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که وزارت بازرگانی آمریکا از افزودن شرکت‌های چینی جدید به این فهرست خودداری کرده است، زیرا نگران تشدید تنش‌ها میان آمریکا و چین بوده است.

الیزابت وارن، سناتور دموکرات ایالت ماساچوست، گفت: هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی، و جفری کسلر، معاون وزیر، باید توضیح دهند که چرا حفره‌های موجود در کنترل صادرات را نبسته‌اند و همین امروز اقدام کنند تا اطمینان حاصل شود که فناوری پیشرفته ما به تقویت توان نظامی چین کمک نمی‌کند.

وارن، که از ژانویه ریاست کمیته بانکی سنا را بر عهده خواهد گرفت، و کریس کونز، سناتور دموکرات ایالت دلاور و رئیس آینده کمیته روابط خارجی سنا، در نامه‌ای به لاتنیک، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و استیون میلر، رئیس دفتر کاخ سفید، از دولت خواستند تمام اسناد مربوط به صادرات تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی انویدیا به چین و خطرات مرتبط با امنیت ملی را حفظ کند.