به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، طرح آموزشی «سفیران انرژی» با محوریت دانشگاه شریف و مشارکت استادان و دانشجویان، با همکاری شهرداری تهران اجرا خواهد شد. این طرح با هدف گسترش آموزش‌های عمومی، ارتقای آگاهی جامعه و ترویج فرهنگ مدیریت مصرف گاز در میان خانواده‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی طراحی شده است.

این طرح در شرایطی اجرا می‌شود که با تداوم ناترازی گاز در سال‌های اخیر، بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسی، کشور در روزهای اوج سرما با کمبود روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز، معادل حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد نیاز، مواجه خواهد شد. از همین رو، بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه و آموزش عمومی برای اصلاح الگوی مصرف، از اهداف اصلی این برنامه به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، در قالب طرح «سفیران انرژی»، دوره‌های آموزشی ویژه‌ای برگزار می‌شود و استادان و دانشجویان دانشگاه پس از گذراندن آموزش‌های لازم، به‌عنوان سفیران انرژی فعالیت خواهند کرد. این افراد با انتقال آموخته‌های خود به خانواده‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی، در افزایش آگاهی عمومی و ترویج مصرف بهینه گاز نقش‌آفرینی می‌کنند.

شایان ذکر است؛ در صورت موفقیت طرح در مرحله نخست، زمینه گسترش آن به سایر مناطق کشور و بهره‌گیری از ظرفیت دیگر دانشگاه‌ها نیز فراهم خواهد شد.

اجرای این طرح و همراهی شهروندان در مدیریت و کاهش مصرف گاز، به‌ویژه در شهرهای پرجمعیت، می‌تواند به بهبود توزیع گاز در شبکه سراسری و تأمین پایدار گاز مورد نیاز مناطق انتهایی خطوط انتقال، به‌خصوص مناطق آسیب‌پذیرتر، کمک کند.

در مرحله نخست، تمرکز برنامه‌ریزی و اجرای طرح بر شهر تهران قرار گرفته است؛ چراکه این شهر سهم قابل‌توجهی در مصرف گاز کشور دارد و افزایش آگاهی و حساسیت شهروندان تهرانی نسبت به ضرورت مدیریت مصرف، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار بر شبکه گاز و بهبود روند تأمین گاز در سایر مناطق کشور داشته باشد.

در این طرح، تمرکز اصلی دانشگاه بر آموزش جوانان و دانشجویان قرار گرفته است. این رویکرد با توجه به ظرفیت اثرگذاری جوانان و دانشجویان در انتقال مفاهیم آموزشی به جامعه اتخاذ شده است؛ چراکه آموزش مؤثر و ایجاد انگیزه در این گروه می‌تواند زمینه‌ساز انتقال گسترده‌تر پیام مدیریت مصرف گاز به خانواده‌ها و سایر اقشار اجتماعی باشد.

گفتنی است، زمان آغاز اجرای این برنامه تا حدودی به شرایط آب‌وهوایی وابسته است، با این حال بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود دوره‌های آموزشی طرح از روزهای پایانی آبان‌ماه آغاز شود و پیش از پایان این ماه وارد مرحله اجرا شود.