خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: بعضی صداها تنها یک نغمه نیستند؛ بخشی از حافظه تاریخی و عاطفی یک سرزمین هستند. صدای پیرغلامانی که سال‌ های عمر خود را با ذکر مصیبت اهل‌بیت (ع)، روایت حماسه عاشورا و زنده نگه‌ داشتن فرهنگ حسینی سپری کرده‌اند،مردانی که منبرها، هیئت‌ها و محافل عزاداری، سال‌ها شاهد نفس گرم و نوای عاشقانه آنان بوده است.

در گذر سال‌ها، آنچه چراغ عزاداری سیدالشهدا(ع) را روشن نگه داشته، تنها برگزاری مراسم و آیین‌های محرم نبوده، بلکه اخلاص و تلاش خادمانی است که بی‌هیاهو، روایت کربلا را از نسلی به نسل دیگر رسانده‌اند. پیرغلامانی که گاه با یک روضه، یک نوحه و حتی سکوتی آمیخته با بغض، پیوند عمیق مردم با واقعه عاشورا را زنده نگه داشته‌اند و میراثی از جنس ایمان، معرفت و ارادت به یادگار گذاشته‌اند.

۲۶ تا ۲۸ آبان ماه امسال ارومیه شهر عاشورایی آذربایجان ‌غربی در قالب اجلاسیه بین المللی پیرغلامان حسینی، میزبان چهره‌هایی است که هر کدام گنجینه‌ای از خاطرات، تجربه‌ها و روایت‌های ماندگار مجالس حسینی هستند.

برگزاری اجلاس پیرغلامان حسینی در این شهر، فرصتی برای تجلیل از سال‌ها خدمت صادقانه به فرهنگ عاشورا، بازخوانی جایگاه مداحی و روضه‌خوانی در انتقال ارزش‌های دینی و معرفی ظرفیت‌های آیینی و مذهبی منطقه است.

این گردهمایی تنها دیدار دوباره خادمان کهنه‌کار مجالس اهل‌بیت(ع) نیست؛ فرصتی است تا نسل امروز از تجربه کسانی بشنود که عمر خود را پای منبر و در میان مردم گذرانده‌اند؛ کسانی که با صدای خود، خاطره کربلا را در خانه‌ها و دل‌ها زنده نگه داشته‌اند.

ارومیه در این میزبانی، میزبان روایت‌هایی است که ریشه در تاریخ ارادت مردم این دیار به خاندان عصمت و طهارت دارد و همچنان در هیئت‌ها و محافل حسینی این سرزمین جریان دارد.

جزییات برگزاری اجلاسیه بین المللی پیرغلامان حسینی در ارومیه

بیست‌ وسومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی که از ۲۶ تا ۲۸ آبان‌ماه با حضور حدود ۵۰۰ مهمان داخلی و خارجی از ۱۰ کشور دنیا برگزار می‌شود و فرصتی برای گردهمایی چهره‌های شاخص مداحی، مرثیه‌سرایی و خادمان مکتب اهل‌بیت(ع) فراهم می‌کند.

در این رویداد، نمایندگانی از استان‌های مختلف کشور در کنار ۱۸ مهمان بین‌المللی حضور خواهند داشت تا اجلاس امسال علاوه بر وجه ملی، جلوه‌ای بین‌المللی از ارادت به فرهنگ عاشورا را به نمایش بگذارد. حضور بانوان فعال در عرصه مدیحه‌سرایی و خدمت به فرهنگ حسینی نیز از بخش‌های پیش‌بینی‌ شده این گردهمایی است.

برنامه‌ریزی برای برگزاری اجلاس با مشارکت ۱۱ کمیته اجرایی و تخصصی دنبال شده و بخش‌هایی همچون آیین افتتاحیه و اختتامیه، برنامه‌های فرهنگی، کمیته شعر و بانوان و دیدار با خانواده‌های شهدا در دستور کار قرار گرفته است. همچنین بهره‌گیری از ظرفیت مداحان کشور در برنامه‌های فرهنگی و تجمعات شبانه از دیگر محورهای پیش‌بینی‌شده برای این رویداد است.

پیرغلامان حسینی روایت گر مکتب عاشورا

فرهنگ عاشورا در تاریخ اجتماعی و مذهبی ایران، همواره با نام و یاد همین خادمان گره خورده است؛ مردانی که در روزگار مختلف، با امکانات اندک و گاه تنها با تکیه بر صدای خود، چراغ مجالس عزاداری را روشن نگه داشته‌اند.

آنان روایتگران حماسه‌ای هستند که قرن‌ها از واقعه کربلا فاصله گرفته، اما همچنان در جان و باور مردم زنده است. هر نوحه، هر روضه و هر روایت از مصائب اهل‌بیت(ع)، حلقه‌ای از زنجیره انتقال یک فرهنگ ریشه‌دار است؛ فرهنگی که ماندگاری آن بیش از هر چیز مرهون اخلاص، معرفت و استمرار خدمت این چهره‌هاست.

پیرغلامان حسینی، تنها صاحبان خاطرات قدیمی از مجالس عزاداری نیستند؛ آنان حاملان تجربه‌ای ارزشمند از شیوه‌های سنتی مداحی، آداب منبر، مرثیه‌سرایی و ارتباط عاطفی با مخاطبان‌ هستند.

در سینه هر یک از این پیشکسوتان، روایت‌هایی از سال‌ها حضور در محافل مذهبی، خاطراتی از استادان و ذاکران نسل‌های گذشته و تجربه‌هایی از تغییر و تحول آیین‌های عزاداری نهفته است؛ روایت‌هایی که ثبت و انتقال آن‌ها می‌تواند به حفظ اصالت مداحی و صیانت از هویت مجالس حسینی کمک کند.

در این میان، پیوند نسل‌های مختلف مداحان و انتقال تجربه از پیشکسوتان به جوانان، ضرورتی فراتر از یک گردهمایی مناسبتی است. حفظ ادبیات فاخر مرثیه، توجه به محتوای معرفتی اشعار، پرهیز از تحریف و خرافه و تقویت جایگاه مداحی به‌عنوان یکی از ابزارهای انتقال پیام عاشورا، از موضوعاتی است که در مسیر تداوم این میراث فرهنگی و مذهبی اهمیت دارد.

میراثی که اگرچه با صدای پیرغلامان شناخته می‌شود، اما آینده آن در گرو آشنایی و همراهی نسل تازه‌ای از ذاکران و خادمان اهل‌بیت(ع) است.

در روزهای پایانی آبان ماه دیار مردمان عاشق اهل‌ بیت(ع) و سرزمین آیین‌ها و سنت‌های ریشه‌دار مذهبی، میزبان اجلاس پیرغلامان حسینی است؛ رویدادی که فرصتی برای گردهمایی خادمان پیشکسوت مجالس امام حسین(ع)، تجلیل از سال‌ها ارادت و خدمت و بازخوانی جایگاه فرهنگ عاشورا در زندگی اجتماعی و اعتقادی مردم فراهم می‌کند. این میزبانی همچنین ظرفیت‌های مذهبی و فرهنگی آذربایجان‌غربی و سنت دیرینه عزاداری در این خطه را در کانون توجه قرار می‌دهد.

ارومیه در روزهای برگزاری این اجلاس، میزبان صداهایی خواهد بود که هر کدام بخشی از تاریخ مجالس حسینی را با خود دارند؛ صداهایی که شاید گذر زمان بر طنین آن‌ها اثر گذاشته باشد، اما عشق و ارادت جاری در آن‌ها همچنان پابرجاست.

گردهمایی پیرغلامان در این شهر، فرصتی است برای شنیدن روایت سال‌ها خدمت، مرور خاطرات منبرها و هیئت‌ها و یادآوری این حقیقت که عاشورا تنها یک واقعه در تاریخ نیست، بلکه فرهنگی زنده و جاری است که بقای آن به همت نسل‌هایی از خادمان و دلدادگان حسین بن علی(ع) گره خورده است.

اجلاسیه بین المللی پیرغلامان حسینی گامی برای تقویت جایگاه آذربایجان غربی است

استاندار آذربایجان غربی گفت: اجلاس پیرغلامان حسینی گامی بلند در جهت تقویت جایگاه و اعتبار استان در پهنه رویدادهای ملی و عرصه‌های بین‌المللی است.

رضا رحمانی با تأکید بر اهمیت میزبانی ارومیه از این رویداد بین‌المللی، گفت: برگزاری اجلاس پیرغلامان و خادمان حسینی فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی استان، پاسداشت فرهنگ عاشورا است.

وی افزود: این اجلاس گامی بلند در جهت ارتقای جایگاه و اعتبار استان در پهنه رویدادهای ملی و عرصه‌های بین‌المللی است.

رحمانی تاکیدکرد: در واقع، این اجلاس نه تنها پاسداشتی برای زحمات خادمان است، بلکه پیوندی میان هویت مذهبی منطقه و حضور پررنگ‌تر آن در مدیریت رویدادهای بزرگ فرهنگی در سطح کشور و جهان است.

استاندار آذربایجان‌غربی تبلیغات، اطلاع‌رسانی و پوشش رسانه‌ای را نیز از الزامات برگزاری شایسته اجلاسیه دانسته و افزود: برنامه‌ریزی مناسب برای تولید محتوا و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی استان در دستورکار باشد.

رحمانی همچنین با بیان اینکه این رویداد باید به فرصتی برای تقویت فرهنگ عمومی استان تبدیل شود، اضافه کرد: زمینه ماندگاری چنین برنامه‌هایی باید فراهم شود تا برگزاری آنها به یکی از سنت‌های فرهنگی آذربایجان‌ غربی تبدیل شود.

وی، بهره‌گیری از ظرفیت همه اقوام و مذاهب استان و مشارکت فراگیر مردم و دستگاه‌ها را از عوامل اصلی موفقیت اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی(ع) عنوان کرد.

۱۵۰ پیرغلام حسینی در آذربایجان‌غربی شناسایی شدند؛ ارومیه میزبان آیین تجلیل از خادمان مکتب عاشورا

مدیر بنیاد دعبل خزاعی آذربایجان‌غربی از شناسایی ۱۵۰ پیرغلام حسینی در سطح استان خبر داد و گفت: در حاشیه برگزاری اجلاسیه پیرغلامان حسینی در ارومیه، برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و تجلیلی با هدف پاسداشت سال‌ها خدمت خادمان مکتب اهل‌بیت(ع) پیش‌بینی شده است.

رضا جاویدکیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف برگزاری اجلاسیه پیرغلامان حسینی اظهار کرد: پیرغلامان حسینی تنها مداحان نیستند، بلکه مجموعه‌ای از خادمان مکتب عاشورا شامل مداحان، مسئولان هیئت‌ها، خادمان مجالس اهل‌بیت(ع) و افرادی را دربرمی‌گیرند که سال‌های عمر خود را در مسیر خدمت به امام حسین(ع) و ترویج فرهنگ عاشورا سپری کرده‌اند.

وی با بیان اینکه بنیاد دعبل خزاعی هر سال از ۲۵ نفر از پیرغلامان حسینی تجلیل می‌کند، افزود: این اقدام با هدف ارج نهادن به سال‌ها تلاش و خدمت صادقانه این افراد و معرفی الگوهای موفق خدمت در دستگاه اهل‌بیت(ع) انجام می‌شود.

مدیر بنیاد دعبل خزاعی آذربایجان‌غربی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای اجلاسیه ارومیه گفت: پیش از برگزاری اجلاسیه اصلی، پیش‌همایشی با محوریت پیرغلامان شهرستان ارومیه برگزار شد و طی آن از ۲۰ نفر از خادمان و پیرغلامان حسینی این شهرستان تجلیل به عمل آمد.

جاویدکیا ادامه داد: در مراسم افتتاحیه اجلاسیه نیز برنامه‌های ویژه‌ای پیش‌بینی شده و در ادامه، از ۲۰ نفر از پیرغلامان و خادمان مکتب اهل‌بیت(ع) در سطح استان تجلیل خواهد شد.

وی با تشریح برنامه‌های فرهنگی و جانبی اجلاسیه اظهار کرد: بازدید از بازار تاریخی ارومیه، مسجد جامع و حضور در روضه‌های خانگی از جمله برنامه‌های روز بعد از افتتاحیه است که با هدف آشنایی مهمانان با ظرفیت‌های تاریخی، مذهبی و سنت‌های اصیل عزاداری این شهر برگزار می‌شود.

مدیر بنیاد دعبل خزاعی آذربایجان‌غربی، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا را از دیگر برنامه‌های این رویداد عنوان کرد و گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی با موضوع آسیب‌شناسی مداحی، شعر آیینی و همچنین نشست مادحین از دیگر بخش‌های پیش‌بینی‌شده است که تلاش دارد در کنار تجلیل از پیشکسوتان، به ارتقای سطح محتوایی و فرهنگی فعالیت‌های مداحی نیز کمک کند.

جاویدکیا با اشاره به برنامه اختتامیه اجلاسیه افزود: در این مراسم ضمن جمع‌بندی برنامه‌ها، از جمع دیگری از پیرغلامان و خادمان حسینی تجلیل خواهد شد.

وی همچنین از استمرار برنامه‌های فرهنگی بنیاد دعبل خزاعی خبر داد و گفت: برنامه‌های «مقام مجنون» و «بانوان بهشتی» نیز همچون سال‌های گذشته در چارچوب برنامه‌های روتین بنیاد برگزار می‌شود.

مدیر بنیاد دعبل خزاعی آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت ثبت و انتقال تجربه‌های پیشکسوتان عرصه مداحی و هیئت‌داری خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۵۰ پیرغلام حسینی در سطح استان شناسایی شده‌اند و با حمایت صداوسیمای مرکز آذربایجان‌غربی، مستندسازی زندگی، فعالیت‌ها و سوابق خدمتی این افراد نیز در دستور کار قرار دارد تا بخشی از میراث معنوی و فرهنگی استان برای نسل‌های آینده حفظ شود.

جاویدکیا در پایان تأکید کرد: برگزاری اجلاسیه پیرغلامان حسینی فرصتی برای دیده‌شدن سال‌ها خدمت بی‌ادعای خادمان امام حسین(ع)، تقویت ارتباط میان نسل‌های مختلف مداحان و پاسداشت سنت‌های اصیل عزاداری و فرهنگ عاشورایی است.

صداوسیمای آذربایجان‌غربی؛ راوی شکوه اجلاس پیرغلامان حسینی

ناصر حجازی‌فر، مدیرکل صداوسیمای آذربایجان‌ غربی و دبیر بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت میزبانی ارومیه از این رویداد اظهار کرد: اجلاس پیرغلامان حسینی فرصتی ارزشمند برای پاسداشت سال‌ها خدمت خادمان و ذاکران اهل‌بیت(ع) و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی آذربایجان‌غربی در سطح ملی و بین‌المللی است.

وی با تأکید بر نقش رسانه ملی در انعکاس شایسته این رویداد افزود: صداوسیمای استان با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی، خبر و فضای مجازی، تلاش می‌کند ابعاد مختلف اجلاس، حضور پیرغلامان و برنامه‌های فرهنگی و آیینی آن را به مخاطبان معرفی کند.

مدیرکل صداوسیمای آذربایجان‌غربی ادامه داد: این اجلاس صرفاً یک گردهمایی مناسبتی نیست، بلکه بستری برای معرفی فرهنگ عاشورا، انتقال تجربه پیشکسوتان مداحی به نسل جوان و تبیین جایگاه خدمت به اهل‌بیت(ع) در جامعه است.

حجازی‌فر با اشاره به ظرفیت‌های مذهبی و آیینی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: میزبانی چنین رویدادی فرصتی برای معرفی پیشینه ارادت مردم این منطقه به خاندان عصمت و طهارت(ع) و نمایش جلوه‌های متنوع فرهنگ عاشورایی این خطه است.

فضاسازی در بیش از ۵۰ نقطه ارومیه

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه، از آمادگی مدیریت شهری برای میزبانی اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی خبر داد و اظهار کرد: این اجلاس با حضور ۵۰۰ میهمان برگزار می‌شود که ۱۸ نفر از آنان میهمانان خارجی از کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی و اروپایی هستند.

مهدی حداد در گفتگو با خبرنگار مهر،با اشاره به حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف در این رویداد افزود: عراق، لبنان، جمهوری آذربایجان، پاکستان، کنیا و هند از جمله کشورهایی هستند که پیرغلامان منتخب آنها در اجلاس ارومیه حضور خواهند یافت.

وی با بیان اینکه حضور خادمان اهل بیت(ع) از کشورهای مختلف فرصتی برای تقویت ارتباطات فرهنگی است، گفت: این رویداد زمینه‌ای ارزشمند برای معرفی فرهنگ عاشورایی و آیین‌های حسینی ایران در عرصه بین‌المللی فراهم می‌کند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای میزبانی این اجلاس بیان کرد: فضاسازی شهری، اطلاع‌رسانی، پشتیبانی و انجام امور تشریفاتی از جمله اقداماتی است که مدیریت شهری برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: فضاسازی متناسب با اجلاس پیرغلامان حسینی در بیش از ۵۰ نقطه شهر ارومیه انجام شده تا ضمن ایجاد حال‌وهوای متناسب با این رویداد، شهروندان و میهمانان نیز با برنامه‌های اجلاس آشنا شوند.

اجلاس پیرغلامان حسینی از ۲۶ آبان‌ماه آغاز می‌شود و تا ۲۸ آبان‌ماه به میزبانی ارومیه ادامه خواهد داشت.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آیین‌های اجلاس از عصر سه‌شنبه در تالار وحدت ارومیه آغاز می‌شود و تا عصر پنجشنبه، هم‌زمان با برگزاری آیین اختتامیه در حسینیه ثارالله، ادامه خواهد یافت.