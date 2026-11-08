به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام فاطمیه و در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، حاج جواد نمازی، پیرغلام حسینی و برادر شهیدان اکبر و حجت‌الله نمازی، در آیینی به همت بنیاد دعبل خزاعی استان لرستان در خرم‌آباد مورد تجلیل قرار گرفت.

این آیین در راستای سلسله برنامه‌های عیادت، دلجویی، سرکشی و تکریم پیرغلامان حسینی، با حضور سرهنگ طرهانی، مسئول امور ایثارگران قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ لرستان، مسلم رضایی‌پور، مدیر بنیاد دعبل خزاعی استان و دبیر شورای هماهنگی شبکه هیئت و تشکل‌های دینی لرستان، حجت یوسفیان، مدیر کانون خدمت رضوی شهرستان خرم‌آباد، جمعی از مسئولان هیئت‌های مذهبی، ذاکران و پیرغلامان حسینی، پیشکسوتان جهاد و شهادت و خانواده‌های معظم شهدا در منزل این پیرغلام در محله چهارراه فرهنگ خرم‌آباد برگزار شد.

در این مراسم، با اهدای لوح تقدیر مشترک مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان و مدیر بنیاد دعبل خزاعی استان، تندیس ویژه پیرغلامان حسینی، حمایل خادمی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و هدایای معنوی، از سال‌ها خدمت و ارادت حاج جواد نمازی به اهل‌بیت(ع) و فعالیت مستمر وی در هیئت‌های مذهبی، جلسات ادعیه و محافل مداحی خرم‌آباد تجلیل شد.

تکریم پیرغلامان؛ از برنامه‌های محوری بنیاد دعبل خزاعی

مسلم رضایی‌پور، مدیر بنیاد دعبل خزاعی استان لرستان، در این آیین ضمن قدردانی از حضور حاضران و تسلیت ایام فاطمیه، به تشریح خدمات و فعالیت‌های این بنیاد در سطح کشور و استان پرداخت و سلسله برنامه‌های تکریم پیرغلامان حسینی را از محورهای اصلی و مستمر فعالیت‌های بنیاد دعبل خزاعی لرستان عنوان کرد.

وی با اشاره به ابعاد شخصیتی و فرهنگی حاج جواد نمازی، از سال‌ها خدمت و خادمی وی در هیئت‌ها و مجالس مذهبی خرم‌آباد یاد کرد و جایگاه این پیرغلام را در فرهنگ دینی و آیینی شهر مورد توجه قرار داد.

رضایی‌پور همچنین با اشاره به پیشینه خانواده شهیدپرور نمازی، ایثار و تقدیم دو شهید والامقام برای دفاع از کیان ایران اسلامی را از افتخارات این خانواده دانست.

یادآوری حماسه‌آفرینی دو برادر شهید در دفاع از کشور

در ادامه این مراسم، سرهنگ طرهانی، مسئول امور ایثارگران قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ لرستان و میهمان ویژه این آیین، با اشاره به جان‌فشانی شهدای ارتش و رزمندگان لشکر ۸۴ لرستان در جنگ‌های تحمیلی هشت‌ساله، ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، از شهیدان اکبر و حجت‌الله نمازی به‌عنوان افتخارات ارتش جمهوری اسلامی یاد کرد.

وی اظهار کرد: شهید اکبر نمازی در هفتم مردادماه سال ۱۳۶۴ در جزیره مجنون و شهید حجت‌الله نمازی در شانزدهم شهریورماه سال ۱۳۶۶ در سردشت کردستان به فیض شهادت نائل شدند.

روضه‌خوانی ذاکران اهل‌بیت(ع) در آیین تجلیل

بخش دیگری از این مراسم به مداحی و مرثیه‌خوانی اختصاص داشت و کربلایی محمود پورحمزه از موکب خادمین اهل‌بیت(ع) و هیئت ۷۲ تن شهدا اسدآبادی، حاج بهرام رضایی از مجموعه هیئت حدیث شریف کساء و حاج علی حاتمیان، پیرغلام برتر و منتخب اجلاس بین‌المللی کرمان و مدیر مجمع‌الذاکرین امیرالمؤمنین(ع)، به ذکر مصیبت و مداحی در سوگ اهل‌بیت(ع) پرداختند.

بیش از هشت دهه زندگی در مسیر خدمت به اهل‌بیت(ع)

حاج جواد نمازی، متولد سال ۱۳۲۳ و با بیش از ۸۲ سال سن، بازنشسته فرهنگی و از مدیران نمونه و فرهیخته اداره آموزش و پرورش لرستان است که سال‌های متمادی از عمر خود را در مسیر خدمت به مجالس و هیئت‌های مذهبی خرم‌آباد سپری کرده است.

وی سابقه خادمی در هیئت عزاداری حزب‌الله شهدا (شهدای شمال سابق)، هیئت مسجد صاحب‌الزمان(عج) چهارراه فرهنگ، هیئت حدیث شریف کساء، مجمع‌الذاکرین امیرالمؤمنین(ع) و دیگر هیئت‌ها و محافل مذهبی خرم‌آباد را در کارنامه دارد.