به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل فرهنگی شهرداری تهران، مصطفی زیبایی‌نژاد با تشریح برنامه‌های ایام فاطمیه در پایتخت گفت: ایام فاطمیه، در کنار اقامه عزای حضرت صدیقه طاهره(س)، فرصتی برای آشنایی بیشتر جامعه با سیره و معارف آن حضرت است. بر همین اساس، مجموعه‌ای از برنامه‌های مذهبی، فرهنگی و هنری در سطح شهر تهران تدارک دیده شده تا شهروندان در کنار حضور در مراسم سوگواری، با جلوه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی حضرت زهرا(س) آشنا شوند.

وی افزود: این برنامه‌ها در طول ایام فاطمیه و به‌ویژه هفته منتهی به سالروز شهادت، در میادین، محله‌ها و مراکز فرهنگی و هنری پایتخت دنبال می‌شود و حمایت از آیین‌های مردمی و آثار نمایشی فاطمی، بخش مهمی از آن را تشکیل می‌دهد.

تداوم سنت سمنوپزان با حمایت از حدود ۱۵۰ موکب مردمی

زیبایی‌نژاد با اشاره به سابقه برگزاری آیین سمنوپزان در تهران اظهار کرد: سمنوپزان از سنت‌های دیرینه نذری‌دادن و ارادت مردم به اهل‌بیت(ع) است که در ایام فاطمیه، با همراهی خانواده‌ها، هیئت‌ها و گروه‌های مردمی برگزار می‌شود. در چند سال گذشته گروه های مردمی و جهادی در محلات و سطح شهر به صورت خودجوش به برپایی و بزرگداشت این آیین پرداخته اند که پایتخت را عطر و بوی عزای حضرت فاطمه زهرا(س) می بخشد و مدیریت شهری نیز وظیفه داشته و دارد همه ساله در کنار این عزیزان برای حمایت و پشتیبانی لازم جهت برپایی این مواکب فاطمی اقدام نماید.

وی ادامه داد: بر این اساس امسال نیز حدود 150 موکب و ایستگاه سمنوپزی از تاریخ 15 آبان ماه شروع به فعالیت کردند و در روزهای منتهی به شهادت حضرت زهرا(س)، با طبخ و توزیع سمنوی نذری، پذیرایی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، میزبان شهروندان و عزاداران خواهند بود.

اجتماعات بزرگ فاطمی و ویژه‌برنامه‌های فاطمیه در تجمعات میادین پایتخت

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران درباره برنامه‌های میادین گفت: تجمعات مردمی میادین شهر تهران در شب‌های منتهی به شهادت حضرت زهرا(س)، میزبان ویژه‌برنامه‌های فاطمیه است. مرثیه‌خوانی و مداحی، شعرخوانی آیینی، اجرای سرود و نمایش‌های مذهبی از جمله بخش‌های این برنامه‌هاست و پیرغلامان و ذاکران اهل‌بیت(ع) نیز در همین اجتماعات حضور خواهند داشت.

وی افزود: همزمان با روز شهادت، جمعه ۲۲ آبان، اجتماعات بزرگ عزاداری هیئت‌های مذهبی در میادین و نقاط مختلف شهر طبق سنوات گذشته برگزار می‌شود. میدان‌های تجریش، هفت‌تیر، فاطمی، نبوت، ابوذر و شهید طهرانی مقدم از جمله محل‌های پیش‌بینی‌شده برای گردهمایی عزاداران فاطمی در روز شهادت حضرت زهرا(س) به صورت ویژه است.

وداع با شهدای گمنام در اجتماعات مردمی و تشییع ۱۱۰ شهید

زیبایی‌نژاد با اشاره به تقارن سالروز شهادت حضرت زهرا(س) با روز شهید گمنام گفت: امسال اجتماعات مردمی میادین، میزبان پیکرهای مطهر شهدای گمنام نیز خواهند بود. مراسم وداع شهدا، شب شهادت در ۱۱۰ نقطه از میادین و اجتماعات مردمی تهران برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: طبق ابلاغ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، آیین تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام نیز ساعت ۸ صبح جمعه ۲۲ آبان از مقابل دانشگاه تهران تا معراج شهدا برگزار خواهد شد. برپایی پردیس‌های فرهنگی و مواکب پذیرایی و اجرای برنامه‌هایی همچون سرود، مرثیه‌خوانی و سوگواری فاطمی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای میزبانی از شرکت کنندگان در این مراسم است.

روایت سیره فاطمی در سوگواره «نشان حقیقت»

وی از برگزاری سوگواره «نشان حقیقت» یاد کرد و گفت: این رویداد با محوریت نمایش آیینی «کوچه‌های بنی‌هاشم» در بوستان هنرمندان توسط شهرداری منطقه 6 و با مشارکت گروه های فرهنگی هنری برگزار می‌شود و مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و خانوادگی را در کنار اجرای نمایش در بر می‌گیرد.

زیبایی‌نژاد افزود: نمایشگاه فرهنگی، برنامه‌های ویژه کودک و نوجوان، کارگاه‌های آموزشی و موکب پذیرایی از بخش‌های این سوگواره است. نمایشگاه عکس با محوریت کودکان شهید مدرسه میناب نیز در این مجموعه برپا می‌شود تا یاد این کودکان در کنار برنامه‌های فاطمی گرامی داشته شود.

وی گفت: نقطه ثقل و بخش مرکزی این سوگواره نمایش‌واره کوچه های بنی هاشم است که تاکنون مورد استقبال بسیار خوبی قرار گرفته است. سوگواره «نشان حقیقت» از سوم تا ۲۲ آبان، هر روز از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در بوستان هنرمندان، واقع در خیابان ایرانشهر، پذیرای شهروندان است.

حمایت از نمایش‌های فاطمی و گروه‌های هنری مردمی

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران در باره دیگر برنامه‌های هنری این ایام بیان کرد: حمایت از نمایش‌های آیینی و مذهبی در سال‌های گذشته نیز بخشی از برنامه‌های فاطمیه بوده و امسال این همراهی با گروه‌های هنری و مردمی ادامه دارد. زبان هنر ظرفیت مؤثری برای روایت زندگی حضرت زهرا(س) و انتقال معارف فاطمی، به‌ویژه به نسل جوان، فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: سوگواره نمایشی «کوثر» با مشارکت حدود ۸۰ بانوی بازیگر، برنامه نمایشی نقطه عطف توسط گروه هنری نی‌نوا و اجرای سرود و تئاتر فاطمی در مجموعه تربیتی و هنری شهید آوینی، از جمله برنامه‌های مورد حمایت در این ایام است. این آثار با روایت‌های متنوع از سیره فاطمی و مفاهیم اخلاقی و اجتماعی آن، در مراکز فرهنگی و هنری شهر اجرا می‌شوند.

مصطفی زیبایی‌نژاد خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با پشتیبانی از مواکب و هیئت‌های مردمی و همراهی با هنرمندان، گروه های جهادی و مردمی فرصت حضور و مشارکت گروه‌های مختلف شهروندان در برنامه‌های فاطمیه فراهم شود و شناخت سیره حضرت زهرا(س)، در کنار آیین‌های سوگواری مورد توجه قرار گیرد.