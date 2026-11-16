به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج دانشجویی دانشگاه علوم‌ پزشکی‌ شهید بهشتی، اردوی معرفتی، زیارتی و علمی «کرانه عهد» با حضور دانشجویان بسیجی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در روزهای ۲۰ و ۲۱ آبان ۱۴۰۵ در جزیره هرمز برگزار شد.

در جریان این اردو، دانشجویان با حضور در ساحل سرخ جزیره هرمز، اقدام به تشکیل دیوار انسانی در مقابل کشتی‌های به دام افتاده در تنگه هرمز کردند.

بازدید از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی جزیره هرمز، از جمله قلعه پرتغالی‌ها و ساحل سرخ، از دیگر بخش‌های این سفر بود.

در حاشیه این برنامه، سخنی از رهبر شهید انقلاب درباره ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد دوران دفاع مقدس و فراموش نکردن سال‌های پرافتخار آن یادآوری شد:

«آنچه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخیِ حساس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند و سال‌های پرمحنت، ولی پرافتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدن‌ها، این اظهار ارادت‌ها، این یادبود گرفتن‌ها، کمک می‌کند به اینکه این یادها در ذهن‌ها زنده بماند.»

-رهبر شهید انقلاب، ۱۱ فروردین ۱۳۸۹