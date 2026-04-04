خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-راضیه سالاری: جزایر ایرانی در دل خلیج فارس، امروز نه فقط به عنوان نقاطی استراتژیک، بلکه به عنوان سکوی پرتاب اراده یک ملت قد علم کرده‌اند. جمعیت ۹۲ میلیونی ایران با همبستگی بی‌نظیر خود، پشتوانه اصلی این وعده رهبر شهید است که روزی آمریکا را در تنگه هرمز تحریم خواهیم کرد و امروز آن تنگه، یعنی نعمت خدادادی ایران اسلامی، به سلاحی مرگبار در دست رزمندگان تبدیل شده است.

فرماندهان دلاور ایرانی با صراحت لهجه اعلام کرده‌اند که نفس‌های آمریکا در این آبراه حیاتی به شماره افتاده است. «ما سال‌هاست خود را آماده کردیم؛ بیایید»؛ این پیام کوتاه اما پرمعنایی است که از سنگرهای جزایر جنوبی مخابره می‌شود و نشان می‌دهد که ایران نه در مقام تهدید، بلکه در مقام اجرای یک وعده الهی و ملی گام برمی‌دارد.

اما پشت صحنه این اقتدار، تصویری کمتر دیده شده از مردم سلحشور هرمزگان است. آن‌ها با حضور در کوچه و خیابان، سوخت موشک‌هایی را تأمین می‌کنند که نه فقط برای سربازان آمریکایی، بلکه برای صهیونیست‌ها نیز عذاب‌آور خواهد بود. این پیوند ناگسستنی بین مردم و میدان، رمز اصلی قدرتی است که امروز معادلات جهان را به سود جبهه مقاومت تغییر داده است.

امام جمعه بوموسی: تنگه هرمز سلاحی خدادادی است

حجت‌الاسلام والمسلمین فتح‌الله بهزادی، امام جمعه بوموسی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به درس‌های جنگ رمضان گفت: سلاح ملت سلحشور ایران ایمان است و تنگه هرمز از نگاه ژئوپلیتیک، یک سلاح خدادادی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل از جنگ طولانی می‌ترسند و امروز در انزوا و فرسودگی کامل به سر می‌برند، تأکید کرد: طبق مشی امامین انقلاب و تاکید رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله سسد مجتبی خامنه‌ای تا خروج کامل آمریکا از منطقه و پرداخت غرامت، جنگ را پایان نخواهیم داد.

تجربه مذاکرات نشان می‌دهد هیچ راهی برای اعتماد به آمریکا وجود ندارد

بهزادی با اشاره به بررسی ابعاد جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه و تحولات اخیر اظهار داشت: واقعیت این است که آمریکایی‌ها با فریب و تظاهر، کشور ما را پای میز مذاکره کشاندند. در جنگ ۱۲ روزه نیز به ما گفتند مذاکره کنید، مذاکره کردیم اما فرماندهان ما به شهادت رسیدند. آتش‌بسی برقرار شد و پس از ۹ ماه، بار دیگر جنگی بر ما تحمیل کردند. این تجربه نشان داد که هیچ اعتمادی به آمریکا نیست، همانطور که رهبر شهیدمان بارها فرمودند به آمریکا نمی‌شود اعتماد کرد.

آمریکا در همه اهداف خود شکست خورده است

وی با بیان اینکه آمریکا هدفش نابودی نظام جمهوری اسلامی ایران بود، خاطرنشان کرد: الحمدلله آمریکا در تمام اهداف خود شکست خورد. آنها تمام کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات، قطر، بحرین، اردن و عربستان را بسیج کردند تا پایگاه‌های نظامی خود را در اختیار آمریکا قرار دهند. واشنگتن خیال کرده بود با آوردن پایگاه‌های نظامی به منطقه، ایران زمین‌گیر می‌شود، اما پس از یک ماه جنگ، به هیچ یک از اهداف خود نرسیده است.

ملت ایران حضور عمارگونه در صحنه دارند

امام جمعه بوموسی با اشاره به حضور حماسی مردم در میدان تصریح کرد: دشمن می‌گفت اگر حمله کنیم مردم به میدان نمی‌آیند، اما الحمدلله مردم با حضور عمارگونه خود، حماسه‌ای بی‌نظیر آفریدند. رهبر ما را شهید کردند اما خدای امام ما زنده است. دشمنان از جنگ طولانی می‌ترسند و طاقت آن را ندارند. در این یک ماه، نیروهای رزمنده ما در خط مقدم ایستادگی کردند، زیرا نظام و نیروهای نظامی ما وابسته به شخص نیست؛ اگر فرماندهی به شهادت برسد، فرمانده بعدی راه او را ادامه می‌دهد.

آمریکایی‌ها در خلیج فارس به انزوا رسیده‌اند

حجت‌الاسلام بهزادی با اشاره به قدرت محور مقاومت گفت: الحمدلله می‌بینید حزب‌الله، محور مقاومت عراق، لبنان و مردم یمن در کنار ما هستند و در مقابل، رژیم صهیونیستی و تمام نیروهای نظامی آمریکا به انزوا رسیده و تحت فشار هستند. ترامپ با یاوه‌گویی‌های خود یک بار می‌گوید تنگه را باز کنید، بار دیگر می‌گوید من کاری به تنگه ندارم. کشورهایی مثل انگلیس که با آمریکا همراهی می‌کردند، عقب‌نشینی کرده‌اند. بسیاری از نیروهای نظامی آمریکا دچار فرسودگی و مشکلات روحی و روانی شده‌اند؛ حتی خلبانان آمریکایی و اسرائیلی در پناهگاه‌ها به دنبال راهی برای عقب‌نشینی از این جنگ هستند.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی تنگه هرمز افزود: سلاح ملت سلحشور ایران ایمان است و تنگه هرمز از نگاه ژئوپلیتیک، یک سلاح خدادادی محسوب می‌شود. همانطور که سردار تنگسیری فرمود «جان می‌دهیم اما جزایر را نمی‌دهیم» و ما تا آخرین قطره خون از خاک کشورمان دفاع خواهیم کرد.

پایان‌ جنگ را ما تعیین می‌کنیم

امام جمعه بوموسی با اشاره به مواضع رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: رهبر ما اعلام کردند شروع‌کننده جنگ ما نیستیم اما پایان‌ جنگ را ما تعیین می‌کنیم؛ ما انتقام خون شهدا و امام شهیدمان را می‌گیریم و تا خروج کامل آمریکا از منطقه، این جنگ را ادامه خواهیم داد.

اگر آمریکایی‌ها امنیت می‌خواهند باید منطقه ما را ترک کنند

بهزادی عنوان کرد: اگر آمریکایی‌ها خواهان پایان جنگ و امنیت هستند، باید از منطقه خارج شوند، غرامت جنگی و خسارات وارد شده را بپردازند و یک ضمانت عینی برای عدم حمله مجدد به کشور ما ارائه دهند.

وی در پایان تصریح کرد: امروز بحث، اثبات ابرقدرتیِ ایران است. آمریکا باید بداند که کشور ما، نظام ما و انقلاب ما پابرجا و مقاوم است و با اقتدار ایستادگی می‌کند. به فرموده الهی، جبهه حق علیه باطل پیروز خواهد شد. انشاءالله پیروزی از آن رزمندگان ماست و به زودی شاهد خروج کامل آمریکا و نابودی رژیم صهیونیستی خواهیم بود.

امام جمعه بندرخمیر: تنگه هرمز تا رفع تهدیدات علیه ایران بسته می‌ماند

حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی، امام جمعه بندرخمیر، با تأکید بر تداوم راه شهید تنگسیری اعلام کرد: تنگه هرمز تا برطرف شدن تمام تهدیدات علیه ملت عزتمند ایران بسته خواهد ماند .

حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی، امام جمعه بندرخمیر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت دفاع از میهن و جغرافیای ایران عزیز، اظهار داشت: قاعدتاً ثبت‌نام و جذب دلسوزان برای دفاع از کشور، یک اتفاق ویژه در عرصه جنگ است؛ فضایی همدلانه که با حضور همه گروه‌ها و آحاد مردم، توانسته زبان مشترکی به نام «ایران» را رقم بزند و انسجام قلوب را حول محور وطن قرار دهد.

وی با یادآوری روایت «حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِیمَانِ» افزود: امروز مردم مؤمن به نصرت خدای رحمان، معتقدند که می‌توانند جایگاه برجسته منکوب کردن دشمنان را رقم بزنند. این فضا به عالم نشان خواهد داد که دشمنان ایران عزیز با یک جزیره یا یک منطقه مواجه نیستند.

تعدی زمینی به کشور با پاسخ ۹۲ میلیون ایرانی روبرو خواهد شد

امام جمعه بندرخمیر با اشاره به قدرت جمعیتی ایران تصریح کرد: اگر به بهترین حدود کشور ما تعدی شود، با ۹۲ میلیون ایرانی روبه‌رو خواهند شد که همگی یک صدا فریاد وطن سر می‌دهند. آنان گمان می‌کنند با زور سلاح می‌توانند ملت ما را تسلیم کنند، اما غافل از این هستند که سلاح ملت ایران، سلاح «الله‌اکبر» و سلاح توحید است.

حجت‌الاسلام صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت راهبردی منطقه، تأکید کرد: تنگه هرمز تا برطرف شدن تمام تهدیدات علیه ملت عزتمند ایران بسته خواهد شد و دلاورمردان نیروی دریایی، راه شهید تنگسیری را ادامه خواهند داد.

وی با بیان اینکه کسی که سلاح توحید در دست دارد در معادلات دنیایی قابل تحلیل نیست، خاطرنشان کرد: آنچه دشمنان را به عقب می‌راند، استقامت و صبری است که بر باور و ایمان ملت مسلمان ایران استوار است. امروز نمایندگی ایران از جامعه محرومین و مستضعفین، این کشور را در زبان همه ملت‌ها به نقطه تحسین قرار داده است.

به زودی رایحه شیرین پیروزی نهایی را خواهیم چشید

امام جمعه بندرخمیر در پایان ابراز امیدواری کرد: این هم‌افزایی در کنار ملت قهرمان یمن، حزب‌الله و همه گروه‌های مقاومت، به زودی فتح و ظفری را رقم بزند که رهبر شهید ما منتظر آن بود. خدای رحمان این ملت را برای نابودی رژیم صهیونیستی و اخراج آمریکا از منطقه مبعوث خواهد کرد و به زودی رایحه شیرین پیروزی نهایی را خواهیم چشید.

صحبت از تصرف جزایر ایرانی، بیان آرزوهای دشمن است

حجت‌الاسلام غلامرضا حاجبی، امام جمعه قشم، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاش دشمن برای تهدیدات زمینی و تصرف جزایر خلیج فارس، اظهار داشت: دشمن صرفاً آرزوهای خود را بر زبان می‌آورد.

وی افزود: در واقعیت میدانی، پای هیچ معاندی با ملت ایران هرگز به این سرزمین پاک باز نخواهد شد.

امام جمعه بزرگترین جزیره ایرانی با اشاره به وضعیت فعلی تنگه هرمز، گفت: همانطور که مسئولان تأکید دارند، تنگه هرمز بسته نشده است، بلکه برای دوستان ما همواره گشوده است.

حاجبی عنوان کرد: اگر کسی قصد دشمنی با ایرانی‌ها را داشته باشد، ملت رشید ایران اجازه نخواهد داد نه ذره‌ای منافع برای دشمنان از تنگه هرمز رد شود و نه حتی گامِ دشمن بر خاک ما قرار گیرد.

جزیره نشینان و ساحل نشینان خلیج فارس مردمی آزموده‌اند

وی با اشاره به پیشینه تاریخی این سرزمین افزود: مردم هرمزگان و ساحل نشینان و جزیره نشینان خلیج فارس مردمی قبلا آزموده شده هستند، اگر می‌خواهند ما را دوباره بیازمایند، لازم است پیش تر سری به گورستان انگلیسی‌ها در «باسعیدو» و گورستان پرتغالی‌ها در جزیره قشم و هرمز بزنند تا جایگاه پایانی متجاوزان پیشین را ببینند.

آماده تحقیر آمریکایی‌ها در خلیج فارس هستیم

حاجبی افزود: آمریکایی‌ها لازم نیست خیلی به ذهن خودشان فشار بیاورند، کافی است آن‌ها سقوط هلی کوپترهایشان در قعر خلیج فارس را به یاد بیاورند، خلیج فارس خانه ابدی، شهیدان «نادر مهدوی»، «اسدالله رئیسی»، «اسحاق دارا» و سردار پرافتخار اسلام شهید «علیرضا تنگسیری» است و رهروان این شهدا آماده‌اند برای هر چند بار دیگر که لازم باشد، آمریکایی‌ها را تحقیر کنند.

امام جمعه قشم با تاکید بر اینکه آمادگی داریم گورستان آمریکایی را افتتاح کنیم گفت: درباره نحوه دفن اجساد آمریکایی‌ها باید بگویم: بعید است اجازه دهیم پیکرهای نحسشان در این خاک دفن شود؛ چه بسا آنها را به خوراک برخی از ماهیان حرام‌گوشت تبدیل کنیم، زیرا حیف است ماهیان حلال‌گوشت با خوردن این موجودات ناپاک، آلوده شوند.

هماهنگی بیشتر میان سیاست و میدان نیاز جامعه

امام جمعه قشم در بخش دیگری از سخنان خود به دو نیاز اساسی امروز اشاره کرد و گفت: آنچه امروز بیش از هر چیز بدان نیاز داریم، دو امر است: نخست، هماهنگی بسیار بالا میان عرصه سیاست و میدان جنگ؛ دوم، انسجام ملی ذیل ولایت فقیه. مردم عزیز ما، اعم از شیعه و سنی، با همه تنوع اقوام و مذاهب، همگی در کنار یکدیگر هستند. نباید اجازه دهیم گسل‌های احتمالی نمایان شود. باید محکم و استوار در کنار هم بمانیم، که خداوند نیز نصرت خویش را نازل خواهد کرد.

توصیه‌ای مهم به مسئولان جزیره قشم

حجت‌الاسلام حاجبی در ادامه با طرح مطالبه‌ای جدی از مسئولان جزیره قشم خاطرنشان کرد: مدیران، کارشناسان و مسئولان ادارات باید ضمن حضور در محل کار خود، در خیابان هم حضور پررنگی داشته باشند، دست‌کم کاری که می‌توانند انجام دهند این است که لباس بسیجی بپوشند، پشت ایست‌های بازرسی بایستند، در آواربرداری مشارکت کنند یا کنار مردم بنشینند و حرف دلشان را بشنوند. کار کردن فقط پشت میز و رسیدگی به پرونده نیست.

رئیس تبلیغات اسلامی پارسیان: خلیج فارس و تنگه هرمز، گورستان مستکبران تاریخ خواهد شد

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد خانجانی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پارسیان، با تأکید بر اقتدار مثال‌زدنی ملت ایران، گفت: خلیج فارس و تنگه هرمز به گورستان مستکبران تاریخ تبدیل خواهد شد و آنان هرگز نخواهند توانست بر جزایر سه‌گانه ایرانی دست یابند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد خانجانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز، اظهار داشت: این آبراه حیاتی نه تنها شاهرگ اقتصادی جهان، بلکه نماد ایستادگی و عزت ایرانیان در برابر زیاده‌خواهان تاریخی است.

وی با یادآوری رشادت‌های ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی افزود: مستکبران همواره در آرزوی سلطه بر جزایر سه‌گانه (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) بوده‌اند، اما ملت آگاه و ولایتمدار ایران، این طمع‌ورزی را هرگز تحمل نکرده و نخواهد کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پارسیان تصریح کرد: خلیج فارس و تنگه هرمز امروز امن‌ترین و در عین حال مرگبارترین نقطه برای دشمنان است؛ چرا که جوانان مؤمن و انقلابی این مرزوبوم با الهام از فرهنگ عاشورایی، اجازه کوچکترین تعرضی را نخواهند داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آرزوی تسلط بر جزایر ما، آرزویی است که مستکبران را به گور خواهد برد و ملت ایران با اقتدار مثال‌زدنی خود، هرگونه تهدید را به فرصتی برای تحکیم امنیت ملی تبدیل می‌کند. خلیج فارس برای همیشه فارسی می‌ماند و تنگه هرمز، گورستان توهمات استکباری خواهد بود.