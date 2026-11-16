به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زارعی عصر دوشنبه در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر، آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و مسکونی این دو شهرستان را بررسی کرد.

نماینده شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در این دیدار با تأکید بر جایگاه بنیاد مسکن در توسعه زیرساخت‌های روستایی و ارتقای شاخص‌های رفاه و کیفیت زندگی مردم، پیگیری مستمر پروژه‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و مسکن را از الزامات تحقق مطالبات مردم در شهرستان‌های دشتی و تنگستان دانست.

وی با ارزیابی اقدامات بنیاد مسکن در این دو شهرستان اظهار کرد: اقدامات و خدمات بنیاد مسکن در سطح شهرستان‌های دشتی و تنگستان، به‌ویژه در حوزه توسعه زیرساخت‌های روستایی، اجرای طرح‌های هادی و بهسازی و نوسازی مسکن، اثرگذار و تحول‌آفرین بوده و نقش قابل توجهی در بهبود شرایط زندگی مردم و شتاب‌بخشی به روند توسعه مناطق روستایی ایفا کرده است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت استمرار این روند، بر تقویت تعامل و هم‌افزایی میان بنیاد مسکن و مجموعه مدیران شهرستانی برای رفع موانع اجرایی، تسریع در تکمیل پروژه‌ها و پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردم تأکید کرد.

در این نشست، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و مسکن روستایی، میزان پیشرفت طرح‌های در دست اجرا، موانع و چالش‌های اجرایی و راهکارهای تسریع در تکمیل پروژه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.