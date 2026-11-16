به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سرمایه‌گذاری‌های پایدار در صندوق‌های بازنشستگی» به قلم امیرفؤاد محسنی و علی روحی سلوط منتشر شد؛ اثری پژوهشی و کاربردی که با تمرکز بر تحولات نوین صنعت بازنشستگی، راهکارهای جدیدی را برای مدیریت دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری پایدار و تأمین مالی بلندمدت در صندوق‌های بازنشستگی ارائه می‌کند.



این کتاب حاصل تلفیق چندین سال تجربه مدیریتی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی ایران با مطالعات علمی و تطبیقی گسترده در سطح بین‌المللی است. نویسندگان در این اثر تلاش کرده‌اند با بررسی روندهای جهانی، چالش‌های پیش روی صندوق‌های بازنشستگی و فرصت‌های نوظهور سرمایه‌گذاری را از منظری متفاوت و آینده‌نگر تحلیل کنند.

یکی از ویژگی‌های متمایز این کتاب، توجه ویژه به مفهوم سرمایه‌گذاری پایدار (Sustainable Investment) و نقش معیارهای محیط‌زیستی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در تصمیم‌گیری‌های مالی است. در این رویکرد، صندوق‌های بازنشستگی صرفاً به‌عنوان نهادهای پرداخت‌کننده مستمری دیده نمی‌شوند، بلکه به‌عنوان بازیگران مؤثر در توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشورها مورد توجه قرار می‌گیرند.

نویسندگان در بخش‌های مختلف کتاب با استناد به داده‌های آماری، مطالعات تطبیقی و تجربیات موفق جهانی، عملکرد و ساختار صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای توسعه‌یافته را مورد بررسی قرار داده‌اند. تحلیل سیاست‌های سرمایه‌گذاری در برخی از موفق‌ترین صندوق‌های بازنشستگی جهان، از جمله محورهای اصلی این پژوهش به شمار می‌رود.

این اثر همچنین نگاهی نو به ظرفیت‌های تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) و ابزارهای نوین جذب سرمایه دارد و تلاش می‌کند نشان دهد چگونه می‌توان از مشارکت عمومی، سرمایه‌های خرد و الگوهای جدید تأمین مالی برای خلق ارزش پایدار، توسعه پروژه‌های اقتصادی و افزایش تاب‌آوری صندوق‌های بازنشستگی بهره گرفت.

به اعتقاد نویسندگان، آینده صندوق‌های بازنشستگی در جهان تنها به مدیریت منابع مالی محدود نمی‌شود، بلکه به توانایی این نهادها در ایجاد تعادل میان بازده اقتصادی، مسئولیت اجتماعی و پایداری بلندمدت وابسته است. از این منظر، سرمایه‌گذاری پایدار می‌تواند به ابزاری راهبردی برای حفظ منافع نسل‌های امروز و آینده تبدیل شود.

کتاب «سرمایه‌گذاری‌های پایدار در صندوق‌های بازنشستگی» با هدف استفاده مدیران، سیاست‌گذاران، پژوهشگران، فعالان بازار سرمایه، متخصصان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و دانشجویان رشته‌های مالی و اقتصادی تدوین شده و می‌تواند به‌عنوان یکی از منابع تخصصی این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

این کتاب تلاشی است برای پاسخ به یک پرسش بنیادین: چگونه می‌توان صندوق‌های بازنشستگی را از نهادهایی صرفاً حمایتی، به موتورهای محرک توسعه پایدار تبدیل کرد.