فریدون یاسمینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی این شهرستان اظهار کرد: ایوان در رشته‌های تیمی مانند والیبال، هندبال و فوتبال استعدادهای خوبی دارد و تیم‌های آن در لیگ‌های استانی و کشوری حضور یافته‌اند.

وی افزود: در رشته‌های انفرادی نیز کشتی، تکواندو، کاراته و وزنه‌برداری از جایگاه خوبی برخوردارند و ورزشکاران ایوانی در رقابت‌های کشوری و بین‌المللی مدال‌های ارزشمندی کسب کرده‌اند و دونده‌های خوبی نیز در حوزه دوومیدانی پرورش یافته‌اند.

یاسمینی تصریح کرد: برنامه ما برقراری عدالت ورزشی و گستردگی رشته‌های ورزشی در سطح شهرستان است و سالن‌های ورزشی را در اختیار رشته‌های تخصصی قرار داده‌ایم تا زمینه استعدادیابی برای بانوان و آقایان فراهم شود و ورزشکاران با فراغ بال در مسابقات شرکت کنند.

وی با اشاره به فعالیت رشته کراس‌فیت در ایوان خاطرنشان کرد: دو باشگاه خصوصی در این رشته فعال هستند و شاکله اصلی تیم کراس‌فیت استان را ورزشکاران ایوانی تشکیل می‌دهند و هر بار با دست پر از مسابقات کشوری بازمی‌گردند.

رئیس اداره ورزش ایوان در پایان با گلایه از عدم حمایت بخش خصوصی گفت: ورزش امروز صنعتی شده و بدون اعتبار و حمایت مالی، ورزشکار نمی‌تواند موفق شود و از خیرین ورزشی انتظار داریم پای کار بیایند تا استعدادهای شهرستان بتوانند در عرصه‌های ملی و بین‌المللی بدرخشند.