حمیدرضا بهوندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دغدغه شکل‌گیری پاتوق مستند «نمای کارون» اظهار کرد: در کشور و به‌ویژه استان خوزستان، مستندهای ارزشمندی با موضوعات و سبک‌های متنوع و متناسب با زیست‌بوم‌های مختلف تولید می‌شود اما همواره جای فضایی برای دسترسی به این آثار، تماشای آن‌ها و گفتگو و نقد درباره تجربه‌های مستندسازان خالی بود؛ همین دغدغه با همراهی ایوب مروانی از مستندسازان خوزستانی به راه‌اندازی پاتوق مستند در حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان منجر شد تا بستری برای نمایش آثار و تبادل تجربه میان فیلمسازان و مخاطبان فراهم شود.

بهوندی با تأکید بر نقش گفتگو و نقد در رشد هنرمندان بیان کرد: یک مستندساز ممکن است ماه‌ها و حتی سال‌ها برای ساخت یک اثر زمان بگذارد و بخشی از زندگی و تجربه خود را در قالب تصویر روایت کند. تماشای این آثار و انتقال دیدگاه مخاطبان می‌تواند به شناخت بهتر نقاط قوت و ضعف اثر و شکل‌گیری تجربه‌های تازه برای سازنده آن در پروژه‌های بعدی کمک کند.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان ادامه داد: در این برنامه قرار نیست نقد به ابزاری برای تخریب یا دلسردکردن فیلمساز تبدیل شود؛ هدف این است که در فضایی دوستانه و تخصصی، کنار یکدیگر فیلم ببینیم، گفتگو کنیم و از تجربه‌های هم یاد بگیریم. این دورهمی هنری فرصتی برای رشد جمعی و انتقال تجربه مستندسازان به هنرجویان و علاقه‌مندان سینمای مستند است.

وی با اشاره به برگزاری منظم این برنامه گفت: پاتوق مستند «نمای کارون» هر دو هفته یک‌بار، روزهای چهارشنبه با حضور کارگردانان و عوامل تولید آثار مستند برگزار می‌شود و در برخی نشست‌ها نیز مستندسازان از طریق ارتباط مجازی در برنامه حضور پیدا می‌کنند.

بهوندی در ادامه از برگزاری نشست جدید این پاتوق در روز چهارشنبه ۲۷ آبان خبر داد و گفت: در این برنامه میزبان سید مصطفی موسوی‌تبار از مستندسازان کشور، خواهیم بود و مستند «ایستاده در کنار تیمز» با موضوع خانواده شهید محمد صنیع خانی و تلاش‌های مدیریت جهادی آن در دوران دفاع مقدس به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ساعت ۱۸ در طبقه دوم حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان برگزار می‌شود و علاقه‌مندان به سینمای مستند و هنر فیلمسازی می‌توانند در آن حضور یابند.