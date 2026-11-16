به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه مهدوی، بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری دهمین اجلاس استانی نماز گفت: این اجلاس روز ۲۶ آبان‌ماه در تالار احسان کرمان برگزار خواهد شد و تلاش شده است برنامه‌های آن با رویکرد توجه به نسل جوان و تبیین اندیشه و سیره عملی امام شهید طراحی شود.

وی از برپایی نمایشگاهی با ۲۰ غرفه در میدان شورا و مقابل شهرداری کرمان خبر داد و افزود: این نمایشگاه با هدف معرفی اندیشه امام شهید به دانش‌آموزان و دانشجویان برپا می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان با اشاره به فراخوان مقاله اجلاس کشوری نماز گفت: ۵۰ مقاله از استان کرمان به این اجلاس ارسال شده که سه مقاله به‌عنوان آثار برگزیده و یک مقاله به‌عنوان اثر برتر انتخاب شده‌اند و مورد تقدیر کشوری قرار می‌گیرند.

مهدوی، همچنین از تجلیل ۱۳ دستگاه اجرایی برتر استان کرمان در حوزه نماز خبر داد و بیان کرد: این دستگاه‌ها بر اساس ۲۰ شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به تشکیل پنج کمیته تخصصی برای برگزاری اجلاس، گفت: کمیته‌های علمی، برگزاری مراسم، رسانه و فضای مجازی، تبلیغات و اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی و پشتیبانی، مسئولیت هماهنگی و اجرای بخش‌های مختلف این رویداد را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه دهمین اجلاس استانی نماز از ساعت ۸:۳۰ صبح روز ۲۶ آبان آغاز می‌شود و تا اذان ظهر ادامه خواهد داشت افزود: اعضای شورای اداری، فرمانداران، ائمه جمعه و مدیران آموزش‌وپرورش سراسر استان از جمله مدعوین این اجلاس هستند و از دانش‌آموزان و دانشجویان نیز برای حضور در این برنامه دعوت شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان ادامه داد: بهشتی، مشاور فعلی وزیر آموزش‌وپرورش و معاون فرهنگی این وزارتخانه در دوره‌های گذشته، سخنران دهمین اجلاس استانی نماز خواهد بود.