هوشنگ بهزادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان اظهار کرد: بر اساس آمار روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه، ایزدشهر نور با ثبت دمای ۱۸.۷ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه مازندران بود.

وی افزود: پس از ایزدشهر، بابلسر با ۱۸.۳ درجه، ساری با ۱۷.۴ درجه، آمل با ۱۷.۳ درجه و بندر امیرآباد با ۱۷.۲ درجه سانتی‌گراد در رده‌های بعدی بیشینه دمای استان قرار گرفتند.

مدیرکل هواشناسی مازندران ادامه داد: بیشینه دمای ثبت‌شده در تنکابن و دشت‌ناز ۱۶.۸ درجه، قراخیل قائمشهر ۱۶.۲ درجه، رامسر ۱۵.۸ درجه، جویبار و نوشهر ۱۵.۷ درجه، گلوگاه ۱۵.۶ درجه و لائی نکا ۱۵.۴ درجه سانتی‌گراد بوده است.

بهزادی با اشاره به وضعیت دمایی مناطق کوهستانی استان گفت: در این مناطق نیز بیشینه دمای ثبت‌شده در کیاسر ۱۱.۳ درجه، بیشه‌بنه هزارجریب و رینه لاریجان ۹.۹ درجه، دلیر ۹.۴ درجه، سیاه‌بیشه ۹.۲ درجه، کلاردشت ۹.۱ درجه، کجور ۹ درجه و بلده ۸.۷ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت وزش باد در ایستگاه‌های ساحلی و مناطق مختلف استان اشاره کرد و افزود: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در بازه زمانی ۲۴ تا ۲۵ آبان‌ماه، بیشترین سرعت باد با ۱۴ متر بر ثانیه در ایستگاه‌های تنکابن و فرودگاه دشت‌ناز ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی مازندران بیان کرد: پس از این دو ایستگاه، ایزدشهر با ۱۳ متر بر ثانیه، رامسر و رینه با ۱۲ متر بر ثانیه و نوشهر و بلده با ۱۱ متر بر ثانیه بیشترین سرعت باد را ثبت کردند.

بهزادی ادامه داد: سرعت باد در ایستگاه‌های کجور ۱۰ متر بر ثانیه، بابلسر و کیاسر ۹ متر بر ثانیه و جویبار، کلاردشت و شیاده بندپی ۸ متر بر ثانیه گزارش شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سایر ایستگاه‌ها نیز سرعت باد در بندر امیرآباد ۸، قراخیل قائمشهر و پل‌سفید و آلاشت ۷، بیشه‌بنه هزارجریب، سیاه‌بیشه و آمل ۶ و امامزاده عبدالله آمل، ساری و گلوگاه ۵ متر بر ثانیه ثبت شد. کمترین سرعت باد مربوط به ایستگاه دلیر با ۴ متر بر ثانیه بوده است.