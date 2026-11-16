به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی گلستان در روز ۲۵ آذرماه ۱۴۰۵، پس از هاشم‌آباد، بندرترکمن با ۱۶ درجه و گنبد و اینچه‌برون با ۱۵.۹ درجه سانتی‌گراد در شمار گرم‌ترین مناطق استان قرار گرفتند.

همچنین بیشینه دمای ثبت‌شده در بندرگز ۱۵.۸، مینودشت ۱۵.۶، آق‌قلا ۱۵.۴، کلاله ۱۵.۲ و گرگان ۱۵.۱ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

در بخش کمینه دما نیز پس از علی‌آباد با ۱۱ درجه، مراوه‌تپه با ۱۱ درجه و اینچه‌برون با ۱۱.۲ درجه سانتی‌گراد قرار داشتند.

بر اساس این گزارش، کمینه دمای ثبت‌شده در پارک ملی گلستان (تنگراه) ۷.۱ درجه و در چاتال ۹.۷ درجه سانتی‌گراد بوده است.

این آمار از سوی اداره‌کل هواشناسی گلستان و بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی استان منتشر شده است.