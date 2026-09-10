احمد اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی داده‌های ثبت‌شده از ایستگاه‌های هواشناسی استان در روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه نشان می‌دهد گلوگاه با ثبت بیشینه دمای ۲۷.۱ درجه سلسیوس، گرم‌ترین نقطه مازندران بوده است.

وی افزود: پس از گلوگاه، بندر امیرآباد با دمای ۲۷ درجه و رامسر با ۲۶.۶ درجه سلسیوس در رده‌های بعدی گرم‌ترین مناطق استان قرار گرفتند.

اسدی ادامه داد: دشت‌ناز نیز بیشینه دمای ۲۶ درجه و آمل ۲۵.۴ درجه سلسیوس را تجربه کردند. همچنین تنکابن و ساری هر کدام دمای ۲۵.۲ درجه و قراخیل قائمشهر ۲۵ درجه سلسیوس را ثبت کردند.

کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به دمای ثبت‌شده در دیگر نقاط استان گفت: امامزاده عبدالله آمل ۲۴.۵ درجه، شیاده بندپی بابل ۲۴.۴ درجه، بابلسر ۲۴.۲ درجه، ایزدشهر نور ۲۳.۸ درجه و نوشهر ۲۳.۷ درجه سلسیوس بیشینه دما را به ثبت رساندند.

وی افزود: در مناطق کوهستانی و مرتفع، دما پایین‌تر بود؛ به‌طوری‌که سیاه‌بیشه ۲۰.۷ درجه، کیاسر ۲۰.۵ درجه، رینه لاریجان ۲۰ درجه، کجور ۱۹.۹ درجه، کلاردشت ۱۸.۹ درجه، دلیر ۱۷.۴ درجه، بلده ۱۷.۳ درجه، بیشه‌بنه هزارجریب ۱۷.۲ درجه و آلاشت با ۱۶.۴ درجه سلسیوس، خنک‌ترین دمای ثبت‌شده در میان ایستگاه‌های اعلام‌شده را داشتند.

اسدی همچنین گفت: پل‌سفید بیشینه دمای ۲۱.۶ درجه سلسیوس را ثبت کرد و اطلاعات مربوط به دمای جویبار در این گزارش ثبت نشده است.