ابوالقاسم قادری، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ساری‌در گفت وگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: این جشنواره با هدف پاسداشت میراث ناملموس، معرفی ظرفیت‌های بومی و فرهنگی منطقه و ایجاد زمینه مشارکت نسل جوان در حفظ هنرهای سنتی برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به نقش رویدادهای فرهنگی در تقویت نشاط اجتماعی و حمایت از هنرمندان صنایع دستی افزود: با تأکیدات دکتر تجری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران، حمایت از فعالان این عرصه و تلاش برای احیای رشته‌های صنایع دستی در معرض فراموشی از اولویت‌های این اداره است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ساری با بیان اینکه جشنواره «آینه» روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار می‌شود، گفت: مدرسه اندیشه واقع در بلوار امام رضا(ع) شهر ساری میزبان این رویداد فرهنگی خواهد بود و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی نیز در آن حضور خواهند داشت.

قادری با اشاره به محورهای اصلی این جشنواره تصریح کرد: حصیربافی، جاجیم‌بافی و لاک‌تراشی از جمله هنرهای اصیل و ریشه‌دار مازندران هستند که به دلیل کاهش فعالیت و کم‌رنگ شدن انتقال مهارت‌ها، نیازمند توجه و حمایت بیشتری هستند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این جشنواره فرصتی برای آشنایی دانش‌آموزان و نسل جوان با ارزش‌های فرهنگی و اقتصادی صنایع دستی بومی است و می‌تواند زمینه ارتباط مؤثر میان مراکز آموزشی، هنرمندان و نهادهای متولی میراث فرهنگی را فراهم کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی ساری ابراز امیدواری کرد: با تداوم چنین برنامه‌هایی، ضمن حفظ و انتقال هنرهای بومی به نسل‌های آینده، زمینه تقویت کارآفرینی، مهارت‌آموزی و ایجاد اشتغال پایدار در حوزه صنایع دستی نیز فراهم شود.