به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه پنجمین جشنواره زردکیجا شامگاه پنجشنبه با حضور مسئولان شهرستانی و استانی، نمایندگان مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مردم و علاقه‌مندان به فرهنگ بومی برگزار شد.

فرماندار میاندورود در این مراسم با تأکید بر اینکه برگزاری این جشنواره تنها به ایجاد نشاط اجتماعی محدود نمی‌شود، گفت: هدف اصلی، بهره‌گیری از ظرفیت رویدادهای فرهنگی برای توانمندسازی جامعه محلی و کمک به توسعه روستاهاست.

مرتضی بابایی لولتی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و بومی شهرستان افزود: در کنار برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، معرفی زردکیجا به‌عنوان یکی از محصولات بومی منطقه و فراهم کردن زمینه فرآوری آن نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه نگاه به جشنواره زردکیجا نباید صرفاً برگزاری یک رویداد مقطعی باشد، اظهار کرد: تلاش داریم با پیوند ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، زمینه توسعه روستاها و بهره‌برداری بهتر از توانمندی‌های محلی را فراهم کنیم.

جشنواره‌های بومی فرصتی برای تقویت هویت مازندران

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز برگزاری جشنواره زردکیجا را اقدامی ارزشمند در شرایط کنونی جامعه دانست و گفت: برنامه‌ریزی مناسب برای اجرای چنین رویدادهایی می‌تواند در افزایش نشاط اجتماعی و تقویت ارتباط مردم با فرهنگ و هویت بومی مؤثر باشد.

علی بابایی کارنامی با اشاره به اهمیت هفته مازندران افزود: فرهنگ ایرانی و مازندرانی سرشار از آداب، رسوم و پیشینه تاریخی ارزشمند است و این مناسبت فرصت مناسبی برای معرفی داشته‌های فرهنگی استان به نسل‌های مختلف به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه استقبال مردم از جشنواره نشان‌دهنده علاقه‌مندی آنان به رویدادهای فرهنگی و اجتماعی است، تصریح کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های استان و تقویت نشاط عمومی دارد.

عالیه زمانی، دیگر نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به حضور پرشور مردم در این رویداد اظهار کرد: استقبال و شادابی شرکت‌کنندگان در جشنواره زردکیجا چشمگیر بود و این حضور نشان می‌دهد جامعه به فرصت‌های جمعی برای شادی و مشارکت در برنامه‌های فرهنگی نیاز دارد.

وی افزود: جشنواره‌های بومی و محلی علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، زمینه معرفی سنت‌ها، فرهنگ و ظرفیت‌های ارزشمند مناطق مختلف را فراهم می‌کنند و در تقویت هویت فرهنگی مازندران اثرگذار هستند.

هفته مازندران؛ فرصتی برای معرفی داشته‌های تاریخی و فرهنگی

همچنین محمدرضا حسن‌پور، دبیر بزرگداشت هفته مازندران، در این مراسم با تشریح برنامه‌های این هفته، بر ضرورت معرفی بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی استان تأکید کرد.

وی هفته مازندران را فرصتی ارزشمند برای شناساندن پیشینه و داشته‌های این خطه دانست و خواستار توجه بیشتر به تبیین این میراث برای نسل جوان شد.

گفتنی است پنجمین جشنواره زردکیجا روستای اوسا در شهرستان میاندورود از ۱۰ تا ۱۴ آبان‌ماه برگزار شد و با برگزاری آیین اختتامیه، پرونده پنج روز برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی این رویداد بسته شد.