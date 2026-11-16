به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا سجادی دوشنبه شب در آیین افتتاح کتابخانه مهر و امید و سالن فرهنگی آموزشی شهید مهدی بحرانی مسجد فاطمه‌الزهرا (س) محله شهید صدوقی شهر دیّر، گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی را از محورهای اصلی مدیریت محله‌محور برشمرد و گفت: یکی از محورهای ما در مدیریت محله این است که از ظرفیت خود محله برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی بهره بگیریم.

فرماندار دیّر افزود: این اقدام کاری بسیار ارزشمند است و امیدواریم این الگوی همگرایی، هم‌افزایی و هماهنگی برای فعالیت‌های فرهنگی، در سایر محلات و در سطح شهرستان نیز گسترش یابد.

وی با تمجید از کیفیت برگزاری این برنامه و تلاش‌های صورت‌گرفته تصریح کرد: از همه اقشار مردم و عزیزانی که در این مسیر همراه بودند سپاسگزارم و برای مجموعه کتابخانه مهر و امید و دست‌اندرکاران آن آرزوی توفیق دارم.

فرماندار دیّر همچنین بر ضرورت تداوم برنامه‌های این‌چنینی با محوریت مساجد و نهادهای محلی به‌منظور نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه در میان نسل جوان تأکید کرد.