به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر دوشنبه در نشست مسئولان دستگاه قضایی استان بوشهر با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی و نظارتی اظهار کرد: سیاست‌های دستگاه قضا در چارچوب سند تحول و تعالی قضایی و با محوریت تکریم ارباب‌رجوع و احقاق حق دنبال می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به مهم‌ترین اقدامات مجموعه قضایی استان بیان کرد: حضور میدانی و پاسخ‌گویی چهره‌به‌چهره به مردم، حمایت از تولید و اشتغال، صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال، توسعه فرهنگ صلح و سازش، تقویت مشارکت مردمی و پیشگیری از وقوع جرم از اولویت‌های دستگاه قضایی بوده است.

مهرانگیز حمایت از خانواده‌های نیازمند زندانیان، پشتیبانی از مراکز بهزیستی، کاهش جمعیت کیفری و ارتقای اخلاق اداری را از دیگر محورهای فعالیت دستگاه قضایی استان برشمرد و بر استمرار رویکرد تکریم مراجعان تأکید کرد.

دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تشریح چشم‌انداز دستگاه قضایی استان تصریح کرد: تحقق عدالت ملموس، فراهم کردن دسترسی آسان و سریع آحاد جامعه به خدمات قضایی، صیانت قاطع از حقوق عامه و تبدیل شدن استان بوشهر به الگویی موفق در هماهنگی نهادهای حاکمیتی برای خدمت به مردم از اهداف پیش‌رو است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم رهنمودهای نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و تلاش شبانه‌روزی قضات و کارکنان دستگاه قضایی، رضایتمندی عمومی و پایداری امنیت و عدالت در استان بیش از پیش تقویت شود.