رئیس کل دادگستری بوشهر: رسیدگی به مطالبات مردم در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه دیدار مردمی و چهره به چهره با اهالی شهرستان جم که با همراهی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان برگزار شد، اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های کلان دستگاه قضا مبنی بر ارتباط بی‌واسطه و مستمر مسئولان قضایی با مردم و تسهیل دسترسی اقشار مختلف به عدالت، توفیق حاصل شد تا با حضور میدانی در شهرستان جم، پای صحبت‌ها و مطالبات حقوقی و قضایی مردم شریف و متدین این خطه بنشینیم.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر اینکه خدمتگزاری صادقانه و گره‌گشایی از کار مردم بالاترین عبادت است، بیان کرد: هدف از این حضور میدانی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی و صدور دستورات آنی، قانونی و قاطع در چارچوب موازین حقوقی برای رفع مشکلات مراجعان است تا مردم بدون پیمودن مسافت‌های طولانی تا مرکز استان بتوانند دغدغه‌های خود را مستقیماً مطرح کنند.

وی افزود: صیانت از بیت‌المال، احقاق حقوق عامه از اولویت‌های اساسی دادگستری استان است.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: در جریان این دیدار مردمی به درخواست‌ها و پرونده‌های متعددی از جمله دعاوی حقوقی، کیفری، تقاضای اعسار و تسریع در اجرای احکام رسیدگی شد و به روسای حوزه‌های قضایی و قضات مربوطه تأکید شد که با دقت، سرعت و در چارچوب قانون، امور مردم را پیگیری و نتیجه اقدامات را گزارش کنند چرا که کرامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی استان است.