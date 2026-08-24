به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه دادستان شهرستان گناوه با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان اظهار کرد: رسیدگی به پروندههای معوق در استان بوشهر با جدیت دنبال شده و در این زمینه رتبه خوبی به دست آمده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه افزایش رضایتمندی مردم، بهبود اتقان آرا و ارتقای کیفیت رسیدگیهای قضایی از جمله دستاوردهای مهم دستگاه قضایی استان است،افزود: این اقدامات، ناشی از برگزاری دورههای آموزشی، نظارت مستمر دادستانها و بازرسیهای معاونان قضایی و مسئولان مربوط است.
وی حقوق عامه را از اولویتهای مهم دستگاه قضایی برشمرد و افزود:: استان بوشهر در حوزه صیانت از حقوق عامه در رتبه نخست قرار دارد و اقدامات متعددی در این زمینه انجام شده است.
توجه دستگاه قضایی به وضعیت خانوادههای زندانیان و ضرورت حمایت از آنان
مهرانگیز با اشاره به توجه دستگاه قضایی به وضعیت خانوادههای زندانیان و ضرورت حمایت از آنان، تصریح کرد: بازدید از خانوادههای زندانیان و بررسی مشکلات آنان، یکی از برنامههای مهم دستگاه قضایی استان است و مسئولان قضایی باید در این زمینه با جدیت بیشتری ورود کنند.
وی همچنین مردم داری را از دیگر اولویتهای دستگاه قضایی دانست و گفت: دیدارهای مردمی هفتگی، حضور در مساجد و روستاها و ارتباط مستقیم با مردم، زمینه شناسایی و پیگیری سریع مشکلات و مطالبات عمومی را فراهم کرده است.
مهرانگیز در بخشی از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان بوشهر در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، بر ضرورت ایفای نقش صنایع در حوزه مسئولیتهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: کمبود پزشک متخصص، تخت بیمارستانی و برخی امکانات درمانی از مشکلات مهم استان است و صنایع باید در بهبود زیرساختهای درمانی و خدمات عمومی مشارکت بیشتری داشته باشند.
گناوه در رسیدگی به مشکلات مردم نیازمند تداوم همافزایی مسئولان است
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه با قدردانی از تعامل و همکاری مسئولان شهرستان گناوه بیان کرد: همافزایی میان اعضای شورای اداری و تأمین شهرستان و تعامل دستگاههای اجرایی و قضایی میتواند نقش مؤثری در حل مشکلات مردم و رفع موانع موجود داشته باشد.
مهرانگیز در ادامه از خدمات حاجیزاده، دادستان سابق شهرستان گناوه، تقدیر و برای بارانی، دادستان جدید این شهرستان، آرزوی موفقیت کرد و بر ضرورت استمرار خدمترسانی شایسته به مردم، پیگیری حقوق عامه و تسریع در رسیدگی به مسائل و مشکلات شهرستان تأکید کرد.
مراسم تکریم و معارفه دادستان شهرستان گناوه با حضور مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، دادستان مرکز استان، اعضای شورای اداری و تأمین شهرستان، قضات و جمعی از مسئولان برگزار شد.
در این مراسم از خدمات و تلاش های «رضی الدین حاجی زاده» تقدیر و «صادق بارانی» به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گناوه معارفه شد.
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