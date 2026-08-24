به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه دادستان شهرستان گناوه با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های معوق در استان بوشهر با جدیت دنبال شده و در این زمینه رتبه خوبی به دست آمده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه افزایش رضایتمندی مردم، بهبود اتقان آرا و ارتقای کیفیت رسیدگی‌های قضایی از جمله دستاوردهای مهم دستگاه قضایی استان است،افزود: این اقدامات، ناشی از برگزاری دوره‌های آموزشی، نظارت مستمر دادستان‌ها و بازرسی‌های معاونان قضایی و مسئولان مربوط است.

وی حقوق عامه را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی برشمرد و افزود:: استان بوشهر در حوزه صیانت از حقوق عامه در رتبه نخست قرار دارد و اقدامات متعددی در این زمینه انجام شده است.

توجه دستگاه قضایی به وضعیت خانواده‌های زندانیان و ضرورت حمایت از آنان

مهرانگیز با اشاره به توجه دستگاه قضایی به وضعیت خانواده‌های زندانیان و ضرورت حمایت از آنان، تصریح کرد: بازدید از خانواده‌های زندانیان و بررسی مشکلات آنان، یکی از برنامه‌های مهم دستگاه قضایی استان است و مسئولان قضایی باید در این زمینه با جدیت بیشتری ورود کنند.

وی همچنین مردم داری را از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و گفت: دیدارهای مردمی هفتگی، حضور در مساجد و روستاها و ارتباط مستقیم با مردم، زمینه شناسایی و پیگیری سریع مشکلات و مطالبات عمومی را فراهم کرده است.

مهرانگیز در بخشی از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان بوشهر در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، بر ضرورت ایفای نقش صنایع در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: کمبود پزشک متخصص، تخت بیمارستانی و برخی امکانات درمانی از مشکلات مهم استان است و صنایع باید در بهبود زیرساخت‌های درمانی و خدمات عمومی مشارکت بیشتری داشته باشند.

گناوه در رسیدگی به مشکلات مردم نیازمند تداوم هم‌افزایی مسئولان است

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه با قدردانی از تعامل و همکاری مسئولان شهرستان گناوه بیان کرد: هم‌افزایی میان اعضای شورای اداری و تأمین شهرستان و تعامل دستگاه‌های اجرایی و قضایی می‌تواند نقش مؤثری در حل مشکلات مردم و رفع موانع موجود داشته باشد.



مهرانگیز در ادامه از خدمات حاجی‌زاده، دادستان سابق شهرستان گناوه، تقدیر و برای بارانی، دادستان جدید این شهرستان، آرزوی موفقیت کرد و بر ضرورت استمرار خدمت‌رسانی شایسته به مردم، پیگیری حقوق عامه و تسریع در رسیدگی به مسائل و مشکلات شهرستان تأکید کرد.

مراسم تکریم و معارفه دادستان شهرستان گناوه با حضور مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، دادستان مرکز استان، اعضای شورای اداری و تأمین شهرستان، قضات و جمعی از مسئولان برگزار شد.

در این مراسم از خدمات و تلاش های «رضی الدین حاجی زاده» تقدیر و «صادق بارانی» به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گناوه معارفه شد.